Artefakte feiert 25-Jähriges

Im Mai 1993 eröffnete Bettina Dietz ihren Laden Artefakte in der Kunststraße – in diesem Mai wollen sie und ihr Mann Jörg Eckert das 25-jährige Bestehen zusammen mit den Kunden feiern.

In den ersten Jahren führte Artefakte noch lediglich Kunsthandwerk von lokalen Kunsthandwerkern und selbst importierte Ware aus Indonesien. Diese Erzeugnisse aus dem fernen Osten nahmen dann im Laufe der Zeit immer mehr Platz ein. 2001 eröffnete das Ehepaar in Heidelberg ein zweites Geschäft, auch dort boten sie Teakholz-Möbel, Steinmetzarbeiten, Schnitzereien und Stoffe aus Bali an. Nach zehn Jahren schloss die Heidelberger Dependance, hohe Mieten und sinkende Nachfrage brachten, so Jörg Eckert, das Aus. Artefakte besteht weiter, das Sortiment erweiterten die Inhaber mit Kleidung aus Thailand und Nepal sowie Biobaumwoll-Mode, Seiden-Textilien oder Tüchern. Zum Jubiläumsfest am 26. Mai (11 bis 19 Uhr) soll es Essen, Trinken, Musik und Überraschungen geben. scho