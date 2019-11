Artikel um K-Frage bringt Gesetzesänderung ins Rollen

Es begann im Oktober 2008 mit einem Prozess um Körperverletzung am Amtsgericht. Könnte spannend werden, dachten sich die Kollegen der Lokalredaktion, und eine Reporterin zog los, um den Schlagabtausch vor Gericht für die Leser zu dokumentieren. Doch Verhandlung und Urteil blieben aus, denn der Hammer fiel schon vorher. Die komplette Berichterstattung hängte sich an einem nicht vorhandenen Kleidungstück auf. Die fehlende Krawatte des Nebenklage-Vertreters Christoph Saeftel sorgte dafür, dass erst dem Richter der Kragen, und daraufhin der Prozess platze.

Den Vorsitzenden Johannes Jülch störte die Oben-ohne-Manier des ihm längst bekannten Anwalts nämlich schon lange. Ein Advokat hat mit Langbinder zu erscheinen, verkündete der Richter ein letztes Mal mit aller Deutlichkeit und verwies auf die Gesetzeslage, genauer an die „Verordnung des Justizministeriums über die Amtstracht bei den ordentlichen Gerichten“. Darin hieß es in Paragraf 1: „Die Amtstracht besteht aus einer schwarzen Robe mit einem Besatz (...) Zur Amtstracht ist ein weißes Hemd mit weißem Langbinder zu tragen.“

So eng sehen wollte es Anwalt Saeftel damals allerdings nicht, plädierte auf Halsfreiheit. Er würde, so sagte er, auch privat niemals, höchstens zu Beerdigungen, Krawatten tragen. Außerdem sei er untenherum deutlich besser gekleidet als der Richter, merkte er an. Der wiederum konterte, es käme bei den Richtern – ähnlich wie bei Tagesschausprechern – vor allem auf die ordentliche Oberbekleidung an. Langbinder oder nicht – der gordische Krawattenknoten ließ sich an diesem Tag nicht lösen. Die Mannheimer K-Frage war geboren.

Medien aus ganz Deutschland griffen nach unserer Berichterstattung die Gerichtsposse auf, Richter stellten sich im Streit hinter ihren Kollegen, Anwälte öffneten für die Presse ihre Schränke. Manch einer präsentierte öffentlichkeitswirksam seine Amtstracht, und viele wären bereit gewesen, dem geschätzten Kollegen Saeftel einen Langbinder abzutreten, samt kostenfreien Knotkurs. Strafverteidiger Steffen Kling legte bei den bundesweiten Erhebungen zur K-Frage sogar seine über Jahre bewährte Marketing-Strategie offen. Er trägt Fliege. Bis heute. Und, so betonte er damals, würde niemals „ohne Halskleid“ ein Gericht betreten. Nur Saeftel – der blieb hart.

Debatte um Halsfreiheit

Wochenlang schwelte der Mannheimer Krawatten-Krach, denn auch der mutmaßlich eingeengte Anwalt entdeckte einen Paragrafen, der zu seiner Mode passte. Er packte die BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte) aus und entdeckte diese Passage: „Der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe“, heißt es da. Von Krawatte oder Langbinder keine Rede. Aussage gegen Aussage. Der Fall wanderte tatsächlich vors Landgericht. Im Frühjahr 2009 zurrte der dortige Richter fest, dass es unverhältnismäßig sei, wegen einer nicht vorhandenen Krawatte eine Verhandlung zu unterbrechen. Die Zurückweisung des Anwalts aufgrund seines fehlenden Langbinders wurde als rechtswidrig eingestuft. Ende mit der Debatte um die Krawatte – Saeftel hatte seine Halsfreiheit wieder, und Jülch konnte mit der Entscheidung „gut leben“.

Allerdings nahm das Justizministerium den Mannheimer Fall zum Anlass, auch bei der Gesetzeslage Maß zu nehmen und dem neuen Trend zu folgen. Zum 1. August 2014 platzte in Baden-Württemberg schließlich der Langbinderknoten: Krawatten-Freispruch für die Advokaten. Halsfreiheit im Gerichtssaal. Der Passus über die Amtstracht für Anwälte wurde kurzerhand gestrichen. Was bleibt, ist der Hinweis auf die BORA. Heißt: oben ohne geht, Robe muss. Ganz im Stil des Mannheimer Anwalts Saeftel.

Nun . . . über den Prozess um die Körperverletzung vor elf Jahren ist tatsächlich nie mehr berichtet worden. Die Krawatte kam dazwischen. Nicht unbedingt Journalisten-Alltag. Aber sie hat uns gut gestanden.

