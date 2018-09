Artist auf dem Marktplatz

„Treten Sie näher“, forderte Motorrad-Artist Alex Ramien vom Zirkus Cristallo die Menge auf, die sich gestern Mittag spontan auf dem Marktplatz in G1 versammelte. Zum Erstaunen des Publikums durchfuhr Ramien dann mitten auf dem Marktplatz die Todeskugel, einen Stahlkäfig, von innen mehrfach in waagerechter Lage. Von Freitag, 21. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar, veranstaltet der Zirkus Cristallo erstmalig in Mannheim „Die magisch funkelnde Weihnachtshow“ mit internationalen Artisten und Clowns. Tickets sind bei vielen Vorverkaufsstellen erhältlich. mgi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.09.2018