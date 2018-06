Artistenfamilie sucht mit Hochdruck andere Bleibe

An der Riedspitze in Sandhofen: Die dort gestrandete Zirkusfamilie Frank kann auf dem Gelände nicht bleiben und muss wegziehen. © Tröster

„Die können die doch nicht einfach fortjagen“: Empört reagierten etliche „MM“-Leser am Montag darauf, dass die Zirkusfamilie Frank nun doch keinen Unterschlupf bis Mitte August in Wallstadt findet, bis die Kinder die Schule in Mannheim absolviert haben. Das hatte die Stadt zunächst zugesagt, dann aber das Angebot zurückgezogen, weil die Zirkusleute keine vertraglichen Vereinbarungen

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2910 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018