Artistik trifft auf komische Tiergeschichten

Der Kakadu ärgert die Giraffe, der Papagei und der Gepard verstehen sich gut – bei der Zirkus-Vorführung Zoophobia verwandeln sich die Darsteller in Tiere. Zehn Absolventen der Artistenschule Berlin zeigen professionelle Artistik, kombiniert mit komischen Geschichten. Die Inszenierung von Philip Boë wird am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr im Zelt des Zirkus Paletti aufgeführt. Für die Veranstaltung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Paletti“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. ham