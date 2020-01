Arzt hält Vortrag über Tierbetäubung

Was tun mit der Kuh auf der Autobahn, der Wildsau im Heizungskeller, dem Kampfhund auf dem Spielplatz und dem Elefantenbullen im Reisfeld? Im Anna-Reiß-Saal des Museums für Weltkulturen spricht am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr der Tierarzt Wolfram Rietschel in einem Vortrag über das Einfangen und die tierschutzgerechte Betäubung von Haus-, Wild-, Zoo- und Zirkustieren mit Blasrohr und Narkosegewehr. Während seiner mehr als 45-jährigen Tätigkeit als Zoo- und Wildtierarzt im In- und Ausland hat er viele Erfahrungen gesammelt und von der Maus bis zum Elefanten Tiere aller Größen in Narkose gelegt. Der Eintritt ist frei. red/mai

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020