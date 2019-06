„Arzt kann auch einschüchtern“

Frau Roth, woher kommt bei Kindern die Angst vor dem Arzt?

Jana Roth: Der Arzt ist für die Kinder eine Respektsperson, zu der man aufschaut, die aber auch einschüchtern kann. Diese Furcht ist bei Kindern grundsätzlich fast immer da, weil der Arzt mit seinem weißen Kittel ja nicht nur ganz anders gekleidet ist, als sie, sondern ihnen vor allem erklärt, was ihnen fehlt. Das ist gedanklich oft schon mit Leiden verbunden. Dazu kommt, dass auch Eltern teilweise eigene Ängste, etwa vor dem Zahnarzt, oder den Schmerzen auch an ihre Kinder vermitteln – da versuchen wir, entgegenzuwirken.

Hat die Angst auch etwas mit noch fehlendem medizinischem Wissen zu tun?

Roth: Nicht nur, aber auch. Denn man kann auch Kinder mit den heutigen Angeboten durchaus sensibel und klug auf Arztbesuche vorbereiten, um damit schon einiges von der Angst nehmen. Als ich im Kindergarten war, gab es solche Angebote wie das Teddybärkrankenhaus noch nicht – und das ist schade, denn wir spüren hier, wie hoch der Bedarf tatsächlich ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch als ich noch klein war, schon Pixi-Bücher gab, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und bei einer Freundin im Kindergarten gelesen wurden. Damit kann man vieles bereits vorbeugend abfangen.

Wie gehen Sie vor Ort denn mit den vielleicht eher ängstlicheren Kindern um?

Roth: Die Besonderheit, die wir hier ja haben, ist, dass wir die Kinder nicht nur mit ihrem eigenen Kuscheltier herkommen lassen, dessen Leiden sie uns schildern: Die Kinder behandeln auch mit. Helfen beim Röntgen und beim Verbinden der Wunden, nehmen ihrem Tier mit einer Spritze Blut ab und erleben den Behandlungsprozess so als Weg zurück zur Gesundheit, die wir uns alle wünschen. Das ist etwas Wunderbares, denn es ist unglaublich wichtig, Kindern die Angst zu nehmen. Wir sind froh, dass wir an den Tagen so oft die Möglichkeit dazu haben. mer (Bild: Mertens)

