Arzt Marcus Fähnle wird Bloomaul

Mannheim.Es passt zum Corona-Jahr: Der Neckarauer Hausarzt Marcus Fähle, ein waschechter, humorvoller Mannheimer mit großem sozialen Engagement und Herz, wird Bloomaul.

Während Ehrungen wie der "Saumagenorden" oder der "Courageorden" wegen der Pandemie 2021 nicht vergeben werden, will das Auswahlkomitee der höchsten bürgerschaftlichen Auszeichnung Mannheims, vom früheren "MM"-Herausgeber Rainer von Schilling gestiftet, bewusst an der Tradition festhalten. Der neue Ordensträger "passt irgendwie auch in dieses Jahr, in dem wir alle ja größten Respekt vor den Berufsbildern in Medizin und Pflege haben", so das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Auswahlkomitee.

"Es ist mir eine total große Ehre", freut sich Fähnle über die Auszeichnung: "Ich freue mich furchtbar, denn ich bin einfach überzeugter Mannheimer, hier fest verwurzelt und mit dem Blumepeterfest groß geworden", reagierte er, "aber ich hätte nie gedacht, dass diese Ehrung mal ein kleiner Hausarzt bekommt".

Fähnle stammt aus der Familie, die Ende des 19. Jahrhunderts das Modehaus Engelhorn gegründet hat. Er ist Hausarzt am Neckarauer Marktplatz, macht seine Hausbesuche mit seiner Vespa. Als Abiturient am Mollgymnasium kennt er sich in Neckarau aus. Studium und Promotion absolvierte er in Heidelberg und Mannheim. Bloomaul Klaus van Ackern war sein Doktorvater. Der Internist hat sich auch die Qualifikation für Notfall- und Sportmedizin angeeignet, zudem für Naturheilverfahren und nicht zuletzt für Palliativmedizin. "Ein Mann für alle Fälle", so Siegelmann, zumal er auch eine Kononarsportgruppe betreut und über Jahre als gelegentlicher Schiffsarzt an Bord des historischen Windjammers „Alexander von Humboldt“ Beruf und Hobby vereinen konnte. Der heimatverbundene und vielseitig interessierte Mannheimer, Sohn einer Ärztin und eines Richters, ist vielfältig sozial engagiert. So kümmert er sich im Vorstand der Frank-Hermann-Stiftung seit Jahren um Einzelhilfen und bezahlbaren Wohnraum für psychisch erkrankte Menschen. Für die Stiftung organisiert Marcus Fähnle auch das bekannte Benefizkonzert im Theresienkrankenhaus mit Künstlern des Nationaltheaters, das dieses Jahr nur per Video stattfinden konnte.

Das Auswahlkomitee "beeindruckte nicht nur die humorvoll-positive Lebensauffassung des neuen Ordensträgers, mit der er sich und seine Mitstreiter und Patientn auch in diese bedrückenden Corona-Zeiten motiviert, sondern sein zusätzliches ehrenamtliches Engagement in und für seine Heimatstadt Mannheim", so Haass, Siegelmann und Weizel. Es ist optimistisch, die 52. Verleihung des Mannheimer Bloomaulordens am Fasnachtsonntag, 14. Februar 2021, im Großen Haus des Nationaltheaters vornehmen zu können. Das in diesem Jahr geehrte Bloomaul Joachim Goltz bereitet dazu eine wunderschöne Operetten-Gala vor.

Der Bloomaulorden ist eine pfundschwere Bronzeplastik des Blumepeter Peter Schäfer, wie er die Welt verkehrt, nämlich durch seine Beine, betrachtet – wie der Blumepeterbrunnen von Bildhauer Gerd Dehof.

Gestiftet wurde der Orden 1970 vom verstorbenen langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling. Zunächst als Orden mit Augenzwinkern gedacht, hat er längst den Rang einer hoch angesehenen bürgerschaftlichen Auszeichnung.

Regeln dafür, wer von dem geheim tagenden Dreiergremium geadelt werden kann, gibt es nicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020