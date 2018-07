Asaf Avidan beim Seebühnenzauber im Luisenpark

Anzeige

Der israelische Künstler Asaf Avidan darf getrost als der Musiker bezeichnet werden, der aktuell mit einer der wohl außergewöhnlichsten Stimme der Musikwelt gesegnet ist – kraftvoll röhrend bis leise heiser, vom krächzenden bis zum kristallklaren Falsett. Nicht ohne Grund feiert die Kritik ihn als „die moderne Verschmelzung von Janis Joplin und Robert Plant“. Mit seinem Programm „The Study on Falling“ tritt Asaf Avidan am Freitag, 3. August, um 20 Uhr beim Seebühnenzauber im Luisenpark auf. Für seinen Auftritt bei der „Solo-Tour 2018“ verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Seebühnenzauber“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten zum Preis zwischen 38 und 54 Euro gibt es auch unter der Ticket-Hotline 06 21/41 00 50, am Luisenpark Ticketservice, im Internet bei www.eventim.de, in den Kundenforen des „MM“ (06 21/10 10 11) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (Bild: Ojoz) tan