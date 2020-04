ASB bedankt sich für Schutzbrillen

Ein Dankesschreiben des ASB Baden-Württemberg hat die PfeilPro Gruppe aus Walldorf erhalten. Die Immobilienfirma, die in Mannheim unter anderem auf T 5 baut, hatte 2000 Schutzbrillen für die Mitarbeiter in Pflegeheimen und im Sanitätsdienst organisiert. „Nicht der Preis war das Problem, sondern überhaupt solche Schutzbrillen am Markt zu bekommen. Wir haben hierzu unsere Kontakte in der Bau- Zulieferindustrie genutzt“, berichtet Geschäftsführer Stefan Pfeil und hofft auf Nachahmer. Mit der Spende habe das Unternehmen den Schutz der Mitarbeiter in den Bereichen Rettungsdienst und Altenhilfe erheblich unterstützt, schreibt ASB-Landesgeschäftsführer Lars Einar Sterley: „Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie sind wir auf die Solidarität unserer Mitmenschen angewiesen.“ . aph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020