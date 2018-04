ASB beklagt „Anfeindungen“

Im Streit: die Retter von Arbeiter-Samariter-Bund und Rotem Kreuz, hier zwei Fahrzeuge bei einem Einsatz an der Sporthalle Herzogenried. © Prosswitz

Spätestens zum 30. September wollen sie gehen – komplett: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zieht alle seine Mitarbeiter aus der Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes in Ladenburg, die dort als Disponenten arbeiten, zurück. ASB-Vorstand Peter Piesche und Geschäftsführer Joachim Schmid schickten am Mittwoch ein Schreiben mit der Überschrift „Kündigung der Zusammenarbeit“ an das Rote

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4464 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018