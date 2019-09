Asbest und seine Folgen

Asbest galt lange als Wunderfaser und wurde in unzähligen Gebäuden verbaut. Heute ist bekannt, dass der Baustoff gesundheitsgefährdend ist – trotzdem fallen der Internationalen Arbeitsorganisation zufolge weltweit jährlich noch rund 100 000 Menschen asbesttypischen Krankheiten zum Opfer. Auch in Mannheim habe der jahrzehntelange Asbesteinsatz im Kraftwerksbau von BBC in Käfertal dunkle Schatten geworfen, teilt die IG Metall mit. Am Donnerstag, 19. September, lädt die Gewerkschaft ab 18.30 zu einer Informationsveranstaltung ins Gewerkschaftshaus (Hans-Böckler-Str. 3, Konferenzraum im dritten Obergeschoss) ein. Drei Referenten beleuchten das Thema aus Sicht von Erkrankten, Betriebsräten und Medizinern. Der Eintritt ist frei. fab

