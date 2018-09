„Aschenputtel“ als Familienoper im Nationaltheater

Das Nationaltheater zeigt „Aschenputtel“ in Gioacchino Rossinis Märchenversion, die weitgehend auf übersinnliche Elemente verzichtet und die komischen Aspekte der Handlung hervorhebt. Regisseurin Cordula Däuper inszeniert eine farbenfrohe Oper für die ganze Familie. Für die Wiederaufnahme am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr im Opernhaus verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. zg/sma (Bild: Nationaltheater)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018