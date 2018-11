ASF stützt Landeschefin Breymeier

Die Mannheimer Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) hat der Vorsitzenden der Landes-SPD, Leni Breymeier, ihre Unterstützung versichert. Der zweite Bewerber für das Amt ist der Bundestagsabgeordnete´Lars Castellucci aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Bei der Landtagswahl 2016 war die SPD in Baden-Württemberg mit einem Wahlergebnis von 12,7 Prozent auf einem Tiefpunkt angelangt. Nils Schmid hatte danach sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung gestellt. Breymeier, damals ebenso wie Lars Castellucci stellvertretende Vorsitzende der Südwest-SPD, habe „die Herausforderung in dieser denkbar schwierigen Situation angenommen“, so Schöning-Kalender. „Es war vorauszusehen, dass Breymeier kein leichtes Amt haben würde. Als Parteilinke mit deutlicher Lust am offenen Wort war sie keine Kuschelkandidatin“.

Mit den zunehmend schlechter werdenden Ergebnissen für die SPD auch in anderen Bundesländern verringerten sich womöglich auch die Chancen vieler Mandatsträger für die nächsten Wahlen, mutmaßt die ASF. Daher gehe es nun darum, „sich rechtzeitig in Stellung zu bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft. Lars Castellucci sei seit 13 Jahren stellvertretender Vorsitzender der Landes-SPD – „das ist eine ziemlich lange Zeit bis zu der aktuellen Erkenntnis, dass er es besser machen kann als die amtierende Landesvorsitzende“. Castelluci habe dafür gesorgt, dass anstelle der allerorts beschworenen Rückkehr zur Sachpolitik auch im Südwesten nun wieder Personalien im Mittelpunkt der Debatten stehen.

Die Mannheimer ASF sei sich mit der baden-württembergischen ASF einig darin, dass es keinen Grund gebe, Leni Breymeier abzulösen. „Natürlich ist es wichtig und richtig, das Führungspersonal kritisch zu begleiten und nicht jede Entscheidung widerspruchslos hinzunehmen,“ betont Schöning-Kalender, „aber das kann doch nicht heißen, dass wir alle zwei Jahre das Personal auswechseln“. red/scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018