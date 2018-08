Asiaten planen Büro vor Ort

Eine „Absichtserklärung“ über die Zusammenarbeit in den Bereichen Logistik und Güterverkehr haben die Stadt Mannheim und die Eisenbahngesellschaft Yuxinou aus der ostchinesischen Stadt Chongqing kürzlich unterzeichnet. Dazu gehört auch die Einrichtung der Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Orten. Eine Delegation aus der 33-Millionen-Einwohner-Metropole war dazu Anfang Juli in Mannheim. Dabei erörterten die Gäste mit Oberbürgermeister Peter Kurz auch die Eröffnung eines Repräsentanzbüros Chongqings in der Kurpfalz.

Die Europäische Union (EU) unterstützt die Verbindung. Mannheim ist im Rahmen des „International Urban Cooperation“-Programms der EU als einzige deutsche Stadt ausgewählt worden, sich um den Dialog mit China zu kümmern. Bei dem Programm geht es darum, dass Städte Lösungen für globale Probleme finden. imo

