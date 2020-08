Asiatische Oase am Fischteich

Die Idee zu seinem „Paradies Little Asia“ mitten in Neckarau kam Michael Thron zwischen Haareschneiden und Trockenhaube. Eine Kundin seines Friseursalons erzählte ihm, sie suche einen Nachfolger für ihren Kleingarten im Rosenweg. Seit September letzten Jahres hat Familie Thron das idyllische Grundstück gepachtet.

„Ich hätte nie gedacht, mal einen Schrebergarten zu bewirtschaften“, erzählt Thron im Gespräch, „das habe ich früher immer für spießig gehalten“. Inzwischen wisse er aber die Verbundenheit mit der Natur zu schätzen. Davor lag allerdings eine Menge Arbeit. Für den Komplettumbau der undichten Laube musste er sogar einen Bauantrag stellen. Aber die Mühe hat sich auch ökologisch gelohnt: Auf dem begrünten Flachdach tummeln sich Bienen und andere Insekten.

Die Throns sind große Thailand-Fans und haben von ihren Reisen das ein oder andere Andenken mitgebracht. „Zuhause haben wir keinen Platz mehr für all die Dekoartikel, da lag es nahe, den Garten damit zu gestalten“, erinnert sich Thron. Nicht alle Schmuckstücke stammen aus fernen Ländern. Die tibetische Gebetsfahne entdeckten sie an einem Marktstand im Schwarzwald, und die Lampions zur Beleuchtung der Terrasse gab es beim Ausverkauf eines chinesischen Restaurants in Ludwigshafen.

Gleich im Eingangsbereich empfängt den Besucher eine Steinfigur in Meditationspose. Weiter hinten zieht ein strahlend weißes Geisterhaus auf einem hohen Sockel den Blick des Besuchers auf sich. 120 Kilogramm wiegt der Schrein, den die Familie extra aus Paderborn abgeholt hat. Daneben hat es sich ein mächtiger Buddha gemütlich gemacht und glänzt golden in der Abendsonne.

„Für mich kam der Lockdown wie gerufen, ich hatte sechs Wochen Zeit, das Grundstück neu anzulegen“, berichtet der Hobbygärtner. Er habe sich zu einem richtigen Handwerker entwickelt und noch viele Ideen. „Als Rentner habe ich noch Zeit genug, um den Rasen mit der Nagelschere zu schneiden“, lacht er. Als klar war, dass eine Fernreise dieses Jahr nicht in Frage kommt, pflanzten die Throns noch mehr Palmen, um sich den Urlaub nach Hause zu holen.

Exotische Stauden

Einige exotische Stauden zieren den Fischteich in der Mitte des Gartens. Sogar eine große Bananenstaude ragt aus dem Halbschatten hervor. Daneben tragen die heimischen Obstbäume und Beerensträucher die ersten Früchte. Die Gemeinschaft mit den Nachbarn funktioniere gut, so Thron. Man tausche Obst und Gemüse untereinander aus, und als Neuling erhalte man den einen oder anderen wertvollen Tipp.

