Astronaut erinnert an TV-Professor

Zur Heinz-Haber-Vorlesung hat das Planetarium den Astronauten Thomas Reiter eingeladen. Reiter, der 1995/96 auf der russischen Raumstation Mir und 2006 auf der internationalen Raumstation ISS arbeitete, spricht über die „Exploration des Weltraums – Aktuelle Höhepunkte und zukünftige Entwicklungen“. Die Vorlesung am heutigen Donnerstag, 29. November, 19.30 Uhr, findet im Kuppelsaal des Planetariums statt (Eintritt fünf Euro).

Reiter zeigt in seiner Vorlesung auf, was die Europäische Weltraumorganisation ESA eigentlich macht und welche Staaten ihr angehören. Welche Satelliten werden derzeit von der ESA kontrolliert? Was erforschen Astronauten im All an Bord der internationalen Raumstation ISS? Reiter gibt Antworten auf diese Fragen und wirft dabei einen Blick in die Zukunft der astronautischen und robotischen Raumfahrt, darunter die laufenden sowie geplanten Satellitenmissionen der ESA.

„Unser blauer Planet“

Mit der jährlichen Heinz-Haber-Vorlesung erinnert das Planetarium seit dem 100. Geburtstag Habers vor fünf Jahren an seinen 1990 verstorbenen Gründer. Der in Mannheim geborene Haber, Träger des von MM-Herausgeber Rainer von Schilling (1935-2007) gestifteten Bloomaulordens, hatte in den 1960er und 70er Jahren populärwissenschaftliche Fernsehformate aus den USA nach Deutschland geholt („Professor Haber experimentiert“, „Unser blauer Planet“ und viele andere).

Redner der Heinz-Haber-Vorlesung des Planetariums waren seit 2013 Harald Lesch, Kathrin Altwegg, Gerd Thiele, Rainer Kresken und Joachim Wambsganß. lang

Info: Mehr Infos unter planetarium-mannheim.de

