Asylgelder veruntreut: Bewährungsstrafe für 62-Jährige

Mannheim.Eine langjährige Angestellte der Stadt Mannheim ist am Montag vom Amtsgericht wegen Untreue zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die 62-Jährige hat gestanden, zwischen Mai 2012 und April 2016 in insgesamt 439 Fällen für Asylbewerber vorgesehene Gelder in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Dabei entstand der Stadt ein Schaden von rund 83 500 Euro, den die Frau mittlerweile beglichen hat. Die Vorsitzende Richterin Gabriele Schöpf sprach von einem minderschweren Fall, bei Wirtschaftsstraftaten lägen die Schadenssummen in aller Regel sehr viel höher. „Es wurde der Angeklagten auch leicht gemacht“, kritisierte die Richterin. Die Stadt Mannheim habe als Arbeitgeber „notwendige Kontrollmaßnahmen unterlassen“. Staatsanwältin Ayona Kritter hatte zwei Jahre auf Bewährung gefordert, Verteidiger Stefan Moos kein konkretes Strafmaß genannt. Beide erklärten auf „MM“-Anfrage, gegen das Urteil nicht die Einlegung von Rechtsmitteln zu beabsichtigen.

Die im Rhein-Neckar-Kreis lebende Frau, bis zu ihrer Kündigung im April 2016 bereits 36 Jahre bei der Stadt beschäftigt, war als Sachbearbeiterin im Fachbereich Arbeit und Soziales für die Bewilligung und Auszahlung von Bargeldleistungen für Asylbewerber zuständig. Dabei buchte sie niedrigere Beträge, als den Empfängern zustanden, auf den Auszahlungskarten für den hauseigenen Geldautomaten. Wenn die Betroffenen dies reklamierten, stellte sie eine zweite Karte mit dem korrekten Betrag aus und ließ sich die mit der ersten ausgezahlte Summe bar aushändigen. Dies wurde über die Nummern unbeteiligter Leistungsempfänger verbucht.

Nach vier Jahren fielen dem städtischen Rechnungsamt bei einer turnusgemäßen, stichprobenartigen Überprüfung zwei Fehlbeträge auf. Die Stadt prüfte die Vorgänge umfassend und erstattete Anzeige. Bei einer Vernehmung in Gegenwart des Anwalts und des Ehemannes habe die Frau die Vorwürfe zunächst abgestritten, sagte der polizeiliche Ermittlungsleiter im Zeugenstand. Als sie versucht habe, sich über ein verändertes Attest für einen Tatzeitraum ein Alibi zu beschaffen, habe man sie wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft genommen. Nach etwa fünf Wochen habe sie schließlich im April 2017 gestanden.

Mit dem unterschlagenen Geld habe die Frau nach eigenen Angaben in erster Linie ihre Schwester und ihre Enkel unterstützt, so der Polizist im Zeugenstand. Er gehe allerdings davon aus, dass ein Teil auch für Bargeldeinkäufe verwendet worden sei. Der Ehemann habe nach seiner Einschätzung nichts davon gewusst.

Bei der Aussage des Beamten brach die Frau im Prozess in Tränen aus. Sie ließ ihren Anwalt Stefan Moos erklären, dass sie die Tat sehr bedauere, und äußerte sich ansonsten nicht. Im Gerichtssaal saßen rund 30 Zuschauer, darunter fühere Arbeitskollegen. Den Antrag des Verteidigers, die Öffentlichkeit vom gesamten Verfahren auszuschließen, lehnte das Gericht ab. Lediglich zwischenzeitlich musste das Publikum - mit Ausnahme des Ehemanns - den Saal verlassen. Dabei ging es um persönliche Lebensumstände, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht öffentlich erörtert werden sollten.

Der Polizist berichtete als Zeuge auch über Vernehmungen der Kollegen. Alle hätten sich sehr bestürzt gezeigt. Die Frau sei als sehr ruhig und zuverlässig beschrieben worden. „Man hat eigentlich nur gut über sie gesprochen.“ Auffällig im positiven Sinne hätten einige nur ihre gepflegte, hochwertige Kleidung gefunden. Auch von häufigen Urlauben sei die Rede gewesen.

Eine Verantwortliche des städtischen Rechnungsamts bestätigte im Zeugenstand, dass die 62-Jährige von zwei unterschiedlichen Buchungssystemen für Bargeldleistungen - eines für die Bewilligung, eines für die Auszahlung - profitiert hätte. Mittlerweile habe man darauf reagiert und die beiden Programme miteinander verzahnt. Eigentlich habe es auch eine Vorschrift gegeben, dass die Bereichsleitung „drei bis vier Mal“ im Jahr Kontrollen vornehmen solle. Dies sei im konkreten Fall offensichtlich nicht geschehen.

Nachdem der Fall vergangenen Mittwoch vom Amtsgericht bekannt gegeben worden war, wollte sich die Stadt zu dem laufenden Verfahren auch auf mehrmalige Nachfrage nicht äußern. Eine Stellungnahme wurde für nach dem Urteil angekündigt. Wie im Prozess zu erfahren war, hat die Stadt für die nachträgliche Überprüfung des Vorgangs der langjährigen Angestellten rund 30 000 Euro in Rechnung gestellt. Laut Verteidiger Moos ist dies zwischen beiden Seiten noch strittig, er halte die veranschlagte Summe für viel zu hoch.