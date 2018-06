Auch am Neckar müssen Bäume weg

Anzeige

Nicht nur am Rhein, auch am Neckar werden die Dämme fortlaufendüberwacht und auf ihre Standfestigkeit geprüft. Hier wie dort gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften: Zur Verbesserung der Schutzfunktion müssen die Deiche weitgehend von Bewuchs befreit werden. „Wir fällen auch Bäume, aber bei weitem nicht im gleichen Ausmaß wie jetzt am Rhein vorgesehen“, erläutert Johanna Rettig vom zuständigen Waser- und Schifffahrtsamt (WSV) in Heidelberg. Natur- und Artenschutzgesetzte würden dabei ebenfalls eingehalten. Wichtiger Unterschied: Am Rhein stehen die Deiche nur bei Hochwasser unter Belastung, am Neckar-Kanal muss das Schutzbauwerk dem Wasserdruck permanent standhalten. lang