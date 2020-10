Auch Ehrenamt muss man gut managen

Viele Vereine dürften das Problem kennen: Es scheint immer weniger Menschen zu geben, die sich im Ehrenamt engagieren wollen und diejenigen, die sich engagieren, werden immer älter. So droht der Vereinsbetrieb auszusterben, denn damit das Angebot laufen kann, braucht es eben Menschen, die unter anderem Ämter wie Vorsitzender, Schriftführer oder Kassenwart übernehmen.

Doch anstatt daran zu verzweifeln, hat der Sozialverband VdK darauf reagiert und ganz genau hingeschaut, was eigentlich die Ursache dieser Problematik ist. „Dabei haben wir gemerkt, dass es durchaus Menschen gibt, die sich engagieren möchten. Aber manchmal wurden sie nach ihrer Interessensbekundung gar nicht zurückgerufen und manchmal gelang die Integration ins Ehrenamt einfach nicht“, erklärt Helmut Gaa, der Vorsitzender des Kreisverbandes Mannheim ist.

Mit Pilotprojekt angestoßen

So hat sich der VdK kritisch damit auseinandergesetzt und ein Pilotprojekt zum sogenannten Ehrenamtsmanagement gestartet. „Wir wollten dabei schauen, wie die Gewinnung von Ehrenamt aussieht und wie man das verbessern kann“, erklärt Tino Besekow, der gemeinsam mit Nicole Markgraf die Projektkoordination dazu im Bezirksverband Nordbaden innehat. Mit dem Pilotprojekt wurden ein Prozess sowie die Position eines Ehrenamtsbeauftragten auf Kreisverbandsebene geschaffen, der die einzelnen Ortsverbände unterstützen soll und eine Mittlerfunktion zwischen den Ehrenamtsinteressenten und den Ortsverbanden einnimmt.

Eine wichtige Einrichtung ist das Ehrenamtscafé. „Zu dieser Veranstaltung werden gebündelt alle Interessierten eingeladen“, erklärt Tino Besekow. „Zunächst gibt es dabei einen Info-Teil und schließlich eine Art Speed-Dating mit moderierten Thementischen in Kleingruppen“, gibt Besekow einen Einblick.

In einem dritten Teil soll es dann verbindlicher werden und die Interessenten werden gefragt, in welcher Form sie sich ein Ehrenamt vorstellen können und es werden die weiteren Schritte festgelegt. Dann bekommen sie gleich einen konkreten Kontakt vermittelt. So soll verhindert werden, dass die Interessenten sich wieder zurückziehen, weil sie nicht wissen, was sie machen können oder wer ihr Ansprechpartner ist.

Gleichzeitig hat der VdK einen Flyer entwickelt, auf dem die verschiedenen Möglichkeiten zum Ehrenamt verzeichnet sind: neben den üblichen Ämtern beispielsweise auch die Organisation von Treffen und Ausflügen oder auch das Backen von Kuchen für diverse Veranstaltungen. Zweimal im Jahr gibt es Klausurtagungen für die Ehrenamtsbeauftragten, die von der Projektkoordination organisiert werden, bei der sie in Form von Know-how bei ihrer Aufgabe unterstützt werden.

Tino Besekow und Helmut Gaa sind stolz auf das Erreichte. Das Ehrenamtsmanagement des VdK ist für sie etwas ganz Besonderes. „Das auch insbesondere deswegen, weil wir da nichts von oben herunterdiktieren, sondern das Konzept gemeinsam erarbeitet wurde“, wie Tino Besekow betont. Gleichzeitig würde immer wieder geschaut, was man noch verbessern kann - ein selbstlernender Prozess. „Wir sind auf jeden Fall sensibler für das Thema geworden und haben einen anderen Fokus darauf“, findet auch Helmut Gaa.

Keine Abschottung

Der VdK will sich mit seinem Konzept übrigens nicht abschotten, sondern gerne auch anderen Vereinen beim Ehrenamtsmanagement helfen. „Vereine müssen sich bewusst machen, dass in den nächsten sieben Jahren viele aus der Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand gehen. Die suchen Betätigung. Daher gilt es, jetzt zu handeln. Denn das Ehrenamtsmanagement zu entwickeln, nimmt ja auch Zeit in Anspruch“, sagt Tino Besekow.

