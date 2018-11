Auch nach 100 Jahren sind die Männer in der Mehrheit

Zum Neujahrsempfang 2018 hatte sich die Stadt ein großes Motto gegeben – „Mann-Heim als Frauen-Ort“. Zumindest mit Blick auf die Kommunalpolitik ist die Stadt allerdings von Gleichstellung noch entfernt, auch 100 Jahre nach Einführung des aktiven und passiven Frauenwahlrechts. Im Gemeinderat herrscht Männerüberschuss. Rund zwei Drittel der Stadträte sind männlich, nur in zwei Fraktionen gibt es jeweils eine knappe Frauenmehrheit, nämlich in der SPD und bei den Grünen. Die CDU hat neun Sitze mit Männern besetzt und vier mit Frauen. Die Mannheimer Liste ist als einzige Fraktion rein männlich.

„Ich glaube nicht, dass Frauen weniger beizutragen haben – es sind vielmehr die Rahmenbedingungen, die es ihnen in der Politik oft schwerer machen“, sagt Lena Kamrad. Sie sitzt seit zwei Wahlperioden für die SPD im Gemeinderat, auf der Liste für die nächste Kommunalwahl steht sie auf Platz zwei. Die Politik mit vielen Sitzungen nachmittags, abends und am Wochenende „ist wenig familienfreundlich, das betrifft allerdings nicht nur Frauen.“

Sie selbst habe schon erlebt, dass es schwer sein kann, in politischen Abläufen, die weitgehend von Männern bestimmt werden, als Frau durchzudringen. Einmal sei es darum gegangen, ob in einer Etatberatung mit engen Mehrheitsverhältnissen notfalls Stillpausen möglich wären. „Der Ältestenrat hat das abgelehnt. Frauen aus anderen Fraktionen haben dann zugesagt, ebenfalls den Saal zu verlassen, falls ich mal raus muss, um die Mehrheitsverhältnisse zu wahren“, sagt Kamrad. Nötig wurde es nicht.

Problematische Präsenzkultur

Rebekka Schmitt-Illert, eine von vier CDU-Frauen im Gemeinderat, stört es nach eigenen Angaben nicht, dass sie in ihrer Fraktion in der Minderheit ist. Die ausgeglichene Besetzung des Gemeinderats sei natürlich ein Ziel, sie hält das aber für eine generelle Herausforderung, nicht nur was Frauen und Männer angeht, sondern etwa auch verschiedene Berufsgruppen. Wer hier etwas ändern wolle, der müsse an „Liebgewonnenes“ heran, findet Schmitt-Illert: Auch sie nennt die langen Sitzungen, diese Präsenzkultur mache es Menschen, die sich um ihre Kinder kümmern oder Angehörige pflegen müssten, schwerer, politisch aktiv zu sein. Genauso wie Berufstätigen, die zeitlich stark eingebunden sind. Eine Förderung von Frauen mithilfe von festen Quoten in der Politik lehnt sie ab. „Auch eine Quote ist eine Art von Diskriminierung.“ Solche Vorgaben hält sie für den falschen Weg.

Das sieht Melis Sekmen, die für die Grünen im Gemeinderat sitzt, anders. „Wir sollten nach 100 Jahren doch gar nicht mehr über das Thema reden müssen, ohne eine rechtliche Verpflichtung kommen wir eben nicht weiter.“ Die Grünen fordern eine verbindliche Quote, nach der Parteien auf ihre Listen gleich viele Frauen und Männer setzen müssen – wen der Wähler ins Parlament schickt, das bleibt natürlich offen. Sekmen regt zudem an, die Kommunalpolitik attraktiver zu machen. „Wir müssen mehr Zukunftsthemen behandeln, die auch jüngere Generationen betreffen, Mobilität und Digitalisierung etwa.“ Wichtig findet sie, dass es mittlerweile die Möglichkeit für Kommunalpolitiker gibt, sich die Kosten der Kinderbetreuung während der Sitzungen teilweise erstatten zu lassen.

In der vierten Fraktion im Gemeinderat, der Mannheimer Liste, ist derzeit keine Frau vertreten. „Leider“, wie der stellvertretende Vorsitzende Holger Schmid sagt, „die Bürger haben das bei der letzten Wahl so entschieden.“ Das solle sich beim nächsten Mal aber möglichst ändern, „wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Schmid. Eine Quotenregelung werde es bei den Freien Wählern aber nicht geben – man setze auf ein „gutes Angebot auf der Liste“.

Die politische Männerdominanz ist kein Phänomen des Gemeinderats, das zeigt ein Blick auf die Dezernentenbank: Hier sitzen mit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), dem Ersten Bürgermeister Christian Specht (CDU) und den Bürgermeistern Lothar Quast (SPD) und Michael Grötsch (CDU) vier Männer – gegenüber den Bürgermeisterinnen Ulrike Freundlieb (SPD) und Felicitas Kubala (Grüne). Die erste Bürgermeisterin in Mannheim war übrigens Mechthild Fürst-Diery (CDU), sie wurde 1997 gewählt.

