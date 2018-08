Auch nach der Enttäuschung gegen Uerdingen steht der SV Waldhof wieder auf

Alle schlechten Dinge sind drei? Aufstiegstraum platzt erneut

Und wieder haben die Fans es so sehr ersehnt. Doch auch im dritten Anlauf nacheinander scheitert der SV Waldhof in den Aufstiegsspielen. Stattdessen darf der KFC Uerdingen hoch in die Dritte Liga. Auf unserem Bild ärgern sich Anhänger der Blau-Schwarzen beim Public Viewing in der „Manufaktur“ (im Mannheimer Bonadieshafen)

...