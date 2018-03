Auch ohne sprechen viel sagen

Anzeige

Liesa liebt die Geschichte von Pipi Langstrumpf. Auf ihrem „Talker“, einem kleinen Sprachausgabecomputer, drückt sie eine Taste mit dem Bild der weltberühmten Astrid-Lindgren-Figur. Und schon ertönt ein Text über das kecke Mädchen mit den roten Haaren und kunterbunten Einfällen. Liesa, die einige Worte, aber nicht ganze Sätze sprechen kann, profitiert von „unterstützter Kommunikation“ – diesjähriger Themenschwerpunkt beim Europäischen Tag der Logopädie.

In die Therapiestunde bringt sie ihren „Talker“ mit. „Du kennst dich mit dem Gerät und seinen Möglichkeiten inzwischen besser aus als ich“, lobt Sylvia Komander anerkennend. Die erfahrene Logopädin und eine Kollegin betreuen das körperbehinderte Mädchen seit der Kindergartenzeit. In der Förderschule hat Liesa die Buchstaben samt Schrift gelernt. Wenn ihr Sylvia Komander aus einem Buch vorliest, verfolgt die Neunjährige den Text Wort für Wort.

Tag der Logopädie Der diesjährige Europäische Tag der Logopädie – stets am 6. März – stellt als Schwerpunktthema „Unterstützte Kommunikation“ in den Mittelpunkt.

in den Mittelpunkt. Experten vom Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl) und der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation beantworten am 6. März bei einer Telefonaktion von 17 bis 20 Uhr unter Telefon 01805/35 35 32 Fragen von Betroffenen wie Angehörigen. (14 Cent pro Minute aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

und der beantworten am 6. März bei einer Telefonaktion von 17 bis 20 Uhr unter Telefon 01805/35 35 32 Fragen von Betroffenen wie Angehörigen. (14 Cent pro Minute aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). In Mannheim niedergelassene Logopäden und Logopädinnen haben sich in einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen.

zusammengeschlossen. Diese Interessensgemeinschaft präsentiert sich im Internet unter www.mannheim-logopaedie.de

Nicht ausgeschlossen sein

Wer Liesa das erste Mal erlebt, spürt, wie sehr es sie drängt, sich mitzuteilen. Dazu nutzt sie aussagekräftige Gebärden genauso wie die in ihrem „Talker“ hinterlegten Botschaften. Und die können je nach Bedürfnissen und Entwicklungsschritten verändert werden. „Jemand von der Familie spricht beispielsweise auf, wie wir das Wochenende verbracht haben“, erzählt die Mutter. So ist Liesa nicht ausgeschlossen, wenn montags in der Schulklasse Erlebnisse von den unterrichtsfreien Tagen ausgetauscht werden. In der logopädischen Therapiestunde geht es momentan auch darum, das Speicheln aus dem leicht offen stehenden Mund einzudämmen. Liesa sei in der Lage, willentlich zu schlucken, erläutert die Logopädin. „Aber sie denkt häufig nicht daran.“ Durch gezieltes Training soll Liesa lernen, bewusst auf ihren Speichel, den sie nicht spürt, zu achten.