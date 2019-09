Auch Sport als Partner

Das Absolventennetzwerk der Universität, „Absolentum“, arbeitet ab dem neuen Semester eng mit den Sportvereinen „Rhein-Neckar-Löwen“, „Adler“ und dem SV Waldhof zusammen. Bisher lag der Schwerpunkt auf der Kooperation mit Mannheimer Kultureinrichtungen, doch das soll nun erweitert werden. „Wir wollen unseren Mitgliedern ein breites Angebot machen, um sie auch in Mannheim zu integrieren – Sport kann da einen guten Beitrag leisten, und das liegt auch an meiner Biografie“, so „Absolventum“-Präsident Peter Merten, auch bekannt als Aufsichtsratsvorsitzender der Spielbetriebs GmbH der Zweiten Eishockey-Liga. Damit wolle er die Mitgliederbindung weiter erhöhen, zudem das bereits bestehende Mentoring-Programm durch ein „berufsbegleitendes Coaching“ ergänzen. „Wir haben da schon einiges angeschoben“, sagte er. pwr

