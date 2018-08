Auf 19-Jährigen eingeschlagen

Ein Unbekannter hat auf der Sandhofer Kerwe auf einen 19-Jährigen eingeschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag um 23.30 Uhr in der Bartholomäusstraße Ecke Schönauer Straße. Der alkoholisierte Unbekannte bezichtigte den Geschädigten, Drogen zu verkaufen – und schlug unvermittelt auf ihn ein, heißt es. Der 19-Jährige erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht. Der Täter soll in Begleitung von drei bis vier Frauen und bis zu zwei Männern gewesen sein. Die Polizei sucht nach dem Schläger, der wie folgt beschrieben wird: westeuropäisches, deutsches Aussehen, etwa 1,90 Meter, 34 bis 45 Jahre alt, kurze dunkle dünne Haare, dickliche Figur mit Bauchansatz, rundes Gesicht. Er trug eine Brille mit weißem Rahmen und eckigen Gläsern, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle kurze Jacke. Hinweise an das Revier Sandhofen, Tel.: 0621/77 76 90. ena/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018