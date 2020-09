Auf dem Platz und im Netz

Mit einer Solidaritätsaktion am Samstag, 19. September, auf dem Marktplatz will sich das Aktionsbündnis „Seebrücke Mannheim“ für eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen von der griechischen Insel Lesbos starkmachen. Ab 14 Uhr können sich Interessierte informieren, „wie und wo man sich einbringen kann“, so das Bündnis.

Gleichzeitig ist eine Aktion in den sozialen Medien geplant. „Seebrücke“ ruft Bürger dazu auf, bei Facebook, Twitter und Instagram unter dem Schlagwort „#evacuatenow“ ein Foto von sich hochzuladen, das einen mit einem Transparent oder Plakat mit Botschaften wie „Wir haben Platz“, „Evakuiert die Lager“ oder „Rettet die Menschen auf Lesbos“ zeigt.

Nach dem Brand im Lager Moria auf Lesbos seien die knapp 13 000 Bewohner seit Tagen obdachlos, so das Bündnis. „Anstatt die Schutzsuchenden von der Insel zu evakuieren und eine Aufnahme in Europa zu ermöglichen, soll nun ein neues Lager errichtet werden.“ Das sei keine Lösung.“ Die Ankündigung der Bundesregierung, weitere 1500 Menschen aus allen griechischen Lagern aufzunehmen, lasse unzählige Menschen zurück. imo

Freitag, 18.09.2020