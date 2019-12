Auf dem Rad zur Seidenstraße

15 700 Kilometer, 25 Länder und nur eine Panne – mitten in der Gobi-Wüste in der Mongolei. Das ist das Resultat von Christine Bargs Radreise von Deutschland zur Seidenstraße. Eine mutige alleinreisende Frau möchte inspirieren, Träume nicht nur zu träumen, sondern sie zu wagen und zu leben. Ländern, die man nur aus Schlagzeilen kennt – Türkei, Iran, Tadschikistan oder China – eine Chance zu geben und sie und ihre freundlichen Menschen kennenzulernen. Am Montag, 10. Dezember, 18 Uhr, erzählt die John-Deere-Mitarbeiterin im John Deere Forum, John-Deere-Str. 70, von Abenteuern und Begegnungen. red

