Auf dem Weg aus dem Revier - Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Mannheim.Ein Randalierer hat am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Neckarstadt mehrere Polizeibeamte beleidigt. Der 29-Jährige war da gerade auf seinem Weg aus dem Revier in der Waldhofstraße. Laut Polizeibericht beleidigte er einen anwesenden Beamten mit Ausdrücken der Gossensprache. Auf dem Gehweg der Waldhofstraße ließ er seine verbalen Ausbrüche durch ein geöffnetes Fenster schallen. Von hier setzte der Mann seinen Weg mit einem e-Scooter in Richtung Alter Meßplatz fort und weitete seine Beleidigungen auf die Beamten des Polizeireviers im Gesamten aus.

Er wurde auf das Revier zurückgebracht, wo er wegen zunehmend aggressivem Verhalten in einer Arrestzelle untergebracht. Dort trat und schlug er fortlaufend gegen die Zellentür und grölte dabei unablässig verunglimpfende Worte gegen die anwesenden Polizeibeamten.

Nach einem Drogentest und einer Auszeit wurde der 29-Jährige wieder freigelassen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020