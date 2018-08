Durchatmen auf allen Seiten: Auf den letzten Drücker ist es vor der Sommerpause noch gelungen, die Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und dem Trägerverein des Gemeinschaftszentrums im Jungbusch unter Dach und Fach zu bringen. Zwar drängt nun wieder die Zeit, müssen sich die Programmgestalter, die sich mehr Spielraum erhofft hatten, sputen, um bis Ende Oktober alles auf den Weg zu bringen. Und eine eigene Gesellschaft, wie noch 2017 in Aussicht gestellt, wird es für die Nachtwandel-Durchführung auch nicht geben. Aber: Einen großen Teil der mittlerweile aufwendigen Organisation und die Verantwortung für das Budget des einzigartigen Kulturfests übernimmt nun das Rathaus, ein zentraler Ansprechpartner für Sponsoren und Geldgeber wurde mit Axel Benz zudem benannt. Gut. So können sich die Stadtteil-Kreativen, die meist ehrenamtlich unterwegs sind, ab sofort wieder voll darauf konzentrieren, weiter am einzigartigen Markenkern des Kulturfests im Hafenviertel zu feilen: nämlich eine Mitmach-Bühne zu schaffen, die seit Anbeginn als Symbol und Triebfeder für Veränderungen steht und die geballte Kultur-Kraft im vielfältigen Hafenviertel zum Vorschein bringt.

