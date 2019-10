Auf den Spuren des Bieres

Bier löscht nicht nur den Durst. Hinter einem der beliebtesten Getränke der Deutschen stecken auch jede Menge bunte Geschichten. Darum geht es bei einer Stadtführung an diesem Samstag, 19. Oktober, ab 18.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, sollte sich aber vorab anmelden unter Telefon 0152/22 59 67 80 oder per E-Mail an stadtfuehrungmannheim@t-online.de. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und beginnt am Marktplatz in G 1, am Eingang altes Rathaus. Die Kosten betragen 22 Euro, darin enthalten sind diverse Biere und „Monnemer Wasser“. Auch was es damit auf sich hat, erfahren die Teilnehmer. Von Anfang an spielte das Bier in Mannheim eine große Rolle. Ein Wallone steht dabei im Mittelpunkt. Hinterfragt wird daneben, was heutige Einrichtungen mit einer Explosion in den Quadraten zu tun haben, was der Mannheimer Bierkrawall war und wo das „wirtschaftskräftigste“ Quadrat lag. Die Geschichte des Bieres und des Brauens kommt ebenso zur Sprache. Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 18 Jahre, weitere Informationen gibt’s im Internet unter stadtfuehrungmannheim.de. bhr

