Auf den Spuren des Holocaust

Zusammen mit der Gedenkstätte Yad Vashem plant der Mannheimer Fotokünstler Luigi Toscano eine Ausstellung seiner international beachteten Porträts von Holocaust-Überlebenden in Tel Aviv. Die großformatigen, eindringlichen Fotografien der Reihe „Gegen das Vergessen“ zeigte Toscano bereits in der Ukraine sowie zuletzt in New York, Washington und Boston. Geplant sind zudem weitere öffentliche Installationen – unter anderem in Chicago und San Francisco.

Toscanos Fotoprojekt hatte 2014 mit Überlebenden der KZ-Außenstelle in Sandhofen begonnen und gilt inzwischen als weltweit größte Ausstellung der Gedenkkultur im öffentlichen Raum. Mit „Gegen das Vergessen“ hat sich Toscano einen Namen als einer der wichtigsten und international anerkannten Vertreter der deutschen Holocaust-Gedenkkultur gemacht.

Aus Tel Aviv sendete er nun ein Selfie mit der deutschen Botschaftsmitarbeiterin Dalia Marhöfer. Die Mannheimerin – ihre Mutter Orna Marhöfer war Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde – hatte Toscano bei einem Termin in der Deutschen Botschaft zufällig getroffen. „Das war eine sehr lustige Mannheimer Begegnung“, so Toscano. lang

