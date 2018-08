Auf den Spuren des jungen Werther

Der imposante, aber nie vollendete, Dom und die beschauliche Altstadt von Wetzlar waren das Ziel, das 47 Morgentourler ansteuerten. „Wissen sie, wenn man nicht mehr so reisen kann, dann freut man sich , dass man die Umgebung kennen lernen kann“, freute sich Hannelore Beyer bereits vor dem Eintreffen am Ziel.

„Man sieht etwas und ist abends rechtschaffen müde“, fügte sie noch hinzu. Gästeführer Dieter Kositschik geleitete die Teilnehmer in den die Stadt überragenden Sakralbau. Mit dem Bau wurde um 1220 begonnen. Er wurde bis heute nie vollendet. An der Stelle standen zuvor zwei romanische Kirchen. Als der Südturm und die Westfassade fertiggestellt waren, wurden die Bauarbeiten im 15. Jahrhundert aus Geldmangel eingestellt.

Gemütlicher Altstadtbummel

Das romanische Westwerk und der Nordturm, auch als Heidenturm bezeichnet, wurden in das Bauwerk integriert. Von der Reformation bis heute wird das Gotteshaus von beiden christlichen Konfessionen simultan genutzt. „Der Dom gilt damit als zweitälteste Simultankirche in Deutschland“, sagte der Stadtführer. So erklären sich auch die heutigen Besitzverhältnisse. Dalberg-Fonds und Stadt sind zu je einem Zwölftel Eigentümer des Wetzlarer Domes, jeweils fünf Zwölftel gehören der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar.

Das begründet auch, warum im Inneren nicht nur Gottesdienste, sondern auch Theateraufführungen stattfinden. Dass ein Organist plötzlich zumindest einen Teil des aus 3500 Orgelpfeifen bestehenden Instruments in Klang versetzte, störte die Morgentourler erheblich. „Das Intermezzo der Orgel war nicht schön“, meinte Teilnehmerin Doris Zink. Aber ansonsten war sie begeistert: „Ich habe mir unter dieser Tour ja gar nichts vorstellen können. Um so schöner ist, was man hier Neues erfahren kann“.

Die Teilnehmer erfuhren, dass der romanische Taufstein, eine riesige Pietá, aus dem 14. Jahrhundert stammt. Der Nachmittag begann mit einem Rundgang durch die historische, von Fachwerkhäusern, geprägte Altstadt. „Ich habe nicht gedacht, dass die Balken so schepp und schief sind“, entfuhr es einer Teilnehmerin, als sie eines der Häuser genauer betrachtete.

Die beiden Gästeführer Christine Kraft und Dieter Kositschik begleiteten die Morgentourler bei dem Rundgang durch die Altstadt. Die Stadtgründung reicht bis ins 8. Jahrhundert zurück. Wetzlar lag an einer wichtigen Handelsstraße, die von Frankfurt über Köln nach Antwerpen führte. In einer Furt wurde hier die Lahn überquert. Erst im 13. Jahrhundert ersetzte eine Brücke diese Durchfahrt. Die Stadt entwickelte sich zur Reichsstadt.

Ab 1690 wurde der Sitz des Reichskammergerichts aus Speyer nach Wetzlar verlegt. Juristen und adlige Vertreter aus dem gesamten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation weilten zumindest für eine gewisse Zeit in der Stadt. Das kulturelle Leben blühte auf. Mit der Auflösung des Reiches wurde auch das Gericht aufgelöst.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte mit der optischen Industrie die Industrialisierung ein. Namen wie Leica und Zeiss sind mit der Stadt verbunden. Der Praktikant der Juristerei, Johann Wolfgang von Goethe, reiste 1772 in die damalige „Hauptstadt des Rechts“. Inwieweit er tatsächlich seiner Ausbildung nachging, ist nicht so richtig belegt. Aber er verliebte sich in Charlotte Buff, der Tochter des Deutschordensamtmannes. Er musste aber erfahren, dass diese einem Anderen versprochen war und dass er selbst auf „nichts als Freundschaft hoffen dürfe“. Darauf verließ er Wetzlar wieder.

Dieses Erlebnis und der traurige Selbstmord eines Bekannten, Karl Wilhelm Jerusalem, bildeten den Anstoß zu einem Bestseller Goethes: „Die Leiden des jungen Werther“, der 1774 erschien. Auf Goethes Spuren lassen sich auch die Bezüge zu Jerusalem und die Verbindung zum Roman sicher nachvollziehen.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

