Auf den Spuren des Vaters

Mannheim.Staunend und ein bisschen ehrfürchtig betrachten die Schwestern die alten Steine, die mitten in der Mannheimer Synagoge in die Wand eingearbeitet sind. Die Überreste der früheren Synagoge erinnern an die Mannheimer Juden, die im Zweiten Weltkrieg den Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind. Zwar können Tracie Freudenthal-Mrakich und ihre Schwester Linda Tann das, was da in deutscher

...