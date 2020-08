Auf der Bühne endlich wieder was geboten

Freude auf allen Seiten: Nach dem Lockdown infolge der Coronakrise standen in der Abendakademie erstmals wieder Sänger und Bläser auf den berühmten Brettern, die die Welt bedeuten. Das Publikum war von dem ausverkauften Konzert restlos begeistert und spendierte herzlich den verdienten Applaus.

Zwar verlief der Abend ein klein wenig anders als gewohnt – etwa mit Abstandsregeln. Und Sängerin Jeanette Giese bat die Zuhörer, nicht mitzusingen, auch wenn das noch so schwer falle. Ansonsten aber traten beim „Best of Abendakademie“ fünf Künstlerinnen auf die Bühne, die wohl wirklich das Beste servierten, was die Abendakademie an Künstlern und Dozenten zu bieten hat.

Da war zunächst einmal Jeanette Giese, die mit ihrem mitreißenden Temperament die Zuhörer sofort in ihren Bann zog. Am Piano begleitete – immer schön im Hintergrund untermalend – Michael Reuter bei „Don’t worry, be happy“ den Titel des amerikanischen Jazzsängers Bobby Mc Ferrin, oder auch Lilian Harveys „Irgendwo auf der Welt gibts ein kleines bisschen Glück“. Das riss die Zuschauer mit. Bei „Those were the days my friend“ hielt sich das Publikum nicht mehr zurück. Wenn es schon nicht mitsingen durfte, dann klatschte es einfach mit.

Mitklatschen statt mitsingen

Bianca Alecu an der Querflöte und Atsuko Kinoshita an Piano stimmten dann klassischere Töne an, und zwar „Cafe 1930“ mit „Histoire du Tango“, die barocke Suite des argentinischen Altmeisters Astor Piazzola. Es war einfach nur schön, dieser Melodie zuzuhören. Die Sopranistin Sarah Sprenger, begleitet am Piano von Cécile Peralta, führte dann endgültig in die Welt der Klassik, mit berühmten Melodien aus Oper und Operette, von Mozart bis Menotti. Sie bereicherte das Konzert mit Gesang aus der Welt der Fantasie, des Todes und der Verzweiflung. Am Saxophon, Piano und mit Gesang vereinte Viktoria Khaievska wiederum jazzige Klänge mit der Klassik. Nicht nur wegen ihres rot leuchtenden Kleides war ihr Szenenapplaus sicher.

Sarah Sprenger bestätigte mit Georg Kreislers „Im Theater ist nichts los“ ihre hohe Kunst, Singen mit unnachahmlicher Komik zu verbinden. Sprenger, begleitet von einem kleinen Chor, bekannte zum Ende ihre Liebe zu den Melodien von Queen. Und „My Way“ klang den Zuhörern noch lange in den Ohren nach. „Es war eine wunderbare Sache, wieder auf der Bühne zu stehen“, bekannte sie, als alle Künstlerinnen auf der Bühne standen und sich beim Publikum fürs Kommen bedankten.

