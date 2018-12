Auf der Suche nach dem schönsten Baum

Die Kunden sind sich einig – und irgendwie auch nicht: „Hier gibt es die besten Bäume im ganzen Umkreis!“, sagen alle, berichten allerdings von ganz unterschiedlichen Verkaufsstellen. Sie besorgen sich ihren Weihnachtsbaum aber jedes Jahr beim selben Händler – gerade zu Weihnachten steht Tradition bei vielen hoch im Kurs.

Ronny Lorenz zum Beispiel. Er kauft seinen Christbaum seit ungefähr 30 Jahren immer wieder bei Bernhard Speth. „Er verkauft die besten Bäume auf dem Neuen Meßplatz“, erklärt Lorenz. Dennoch sind die Folgen des trockenen Sommers dieses Jahr für Speth bemerkbar. So haben einige Bäume braune Äste und Nadeln. Doch am schlimmsten sei es für die Setzlinge, die dieses Jahr gepflanzt wurden, sagt der Christbaum-Verkäufer. Die hätten wegen der Trockenheit keine Chance gehabt. Der aktuelle Verkauf sei davon jedoch nicht beeinträchtigt.

Zweimal aus Rumänien gekommen

Auch Wasile Bobosan verkauft Bäume auf dem Neuen Meßplatz. Seit mehr als 20 Jahren ist er im Geschäft. Er kommt aus Rumänien, wo er auch immer noch lebt. Doch zwei Mal im Jahr fährt er nach Deutschland – beiden Male wegen der Weihnachtsbäume. Im Frühjahr, um nach den Tannen zu sehen, sie zu pflegen und zu schneiden. Und dann natürlich im Dezember, um sie rechtzeitig vor dem Fest an die Mannheimer zu verkaufen. Wenn er dann kurz vor Weihnachten schließlich wieder zurück in die Heimat fährt, nimmt er natürlich einen Baum aus Deutschland mit.

Doch Bobosan beunruhigen nicht nur dieses Jahr sinkende Verkaufszahlen. „Mittlerweile gibt es überall Stände“, klagt er. Früher sei der Weihnachtsbaumkauf oftmals eine große Sache gewesen, man habe dabei Freunde getroffen und einen Glühwein getrunken. Heute holen sich viele ihre Tannen einfach während des normalen Wocheneinkaufs im Supermarkt. Beim Christbaum-Center in Käfertal gibt es dieses Glühweintrinken aber während des Aussuchens noch – mit einem kleinen Weihnachtsmarkt. Am dritten Adventswochenende kaufen die meisten Menschen ihren Baum fürs Fest. Mit sieben Kollegen arbeitet Timo Kuhn dann und berät seine Kunden. Er liebt seinen Job: „Es macht viel Spaß mit den Menschen zu reden. Alle sind gut drauf.“ Er habe schon an vielen Stellen Weihnachtsbäume verkauft, doch die Mannheimer seien besonders nett. „Ich freue mich immer wieder über Stammkunden – und jedes Jahr kommen ein paar neue hinzu“, sagt der 47-Jährige. Auch Familie Krasko ist zu Kuhn gekommen und sucht den passenden Baum fürs Wohnzimmer – und entscheidet sich für eine kleine Variante. „Eigentlich wollten wir einen großen“, berichtet Nina Krasko. Doch ihr Sohn Ben habe schließlich ein kleines Exemplar ausgesucht.

Der Wuchs entscheidet

Die meisten Verkaufsstellen führen hauptsächlich Nordmanntannen, einige sogar ausschließlich. Die Verkäufer sagen, sie hielten sich lange, hätten weiche Nadeln und einen gleichmäßigen Wuchs. Allerdings verbreiteten sie so gut wie keinen Tannenduft. Wer einen stärker riechenden Baum bevorzugt, dem empfehlen die Experten eine Fichte. Die Preise richteten sich nach Art und Exemplar. Ein gleichmäßig gewachsener Baum sei teurer als ein unsymmetrischer oder schiefer, im Schnitt kostet ein Meter etwa 20 Euro.

Und für Spätentschlossene: Der Verkauf von Christbäumen ist an vielen Stellen auch sonntags bis einschließlich 24. Dezember möglich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018