Auf der Suche nach Investoren

Anzeige

Mannheim.Mittlerweile ist es knapp drei Wochen her, dass der Ikosaeder, ein zwölfeckiger Körper aus 20 gleichseitigen Dreiecken, im Zeitraumexit offiziell präsentiert wurde. Jetzt geht es für Romana Rokvic und Ralf Müller darum, die kleinen Iglus für Obdachlose auszufeilen und auf die Straße zu bringen: „Wir stellen wir uns gerade die Frage, wie groß der Ikosaeder werden soll und faltbar er sein sollte“, sagt Rokciv.

Hilfe von Experten

Um dies zu klären, wollen sie und ihr Kollege sich Hilfe von außen holen: Mit Experten wie zum Beispiel Ingenieuren wollen sie Feinheiten abklären. Schließlich muss der Iglu wetterfest sein, gleichzeitig aber auch eine Luftzirkulation ermöglichen. „Uns jetzt mit Leuten zusammenzusetzen, die so etwas konstruieren können, ist der nächste Schritt, der jetzt folgen muss“, so Rokvic.

Währenddessen ist eine Kooperation zwischen der Stadt Mannheim und den Initiatoren der Ikosaeder anscheinend vom Tisch. Über ein gemeinsames Treffen sagt Rokvic: „Es gab für mich keine Anzeichen einer Zusammenarbeit, stattdessen gab es Vorträge, was die Stadt bereits für die Menschen tue.“ Melanie Just vom Sozialdezernat erklärt die Position der Stadt folgendermaßen: „Die Stadt Mannheim und ihre Partner unterstützen betroffene Menschen bereits mit einem vielfältigen Angebot, stellen beispielsweise ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten und Unterkünfte zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob eine Notbehausung wie das Ikosaeder-Projekt hierbei behilflich ist. Betroffene Menschen benötigen nachhaltige Hilfe, die dauerhaft ihre Lebenssituation verbessert.“ Für Romana Rokvic hingegen kann das Projekt ein erster Schritt in eine richtige Behausung sein: „Ich sehe das Projekt in einigen Jahren an dem Punkt, dass der Ikosaeder eine Brücke zwischen dem Leben auf der Straßen und normalem Wohnraum wird.“