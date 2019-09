Auf der Vespa nach Toulon

Mit sieben PS über den Gotthardpass: Willi Köhler erinnert sich noch genau an die denkwürdige Tour, die ihn und seine Frau Gisela vor 60 Jahren kurz nach der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und Toulon in die südfranzösische Metropole führte. Sie fuhren mit der Vespa dorthin, hinten auf dem Motorroller die komplette Campingausrüstung samt Benzinkocher aufgeschnallt, und auch Anzug und Krawatte fehlten nicht im Gepäck. Schließlich ging es in der Hafenstadt feierlich zu. Das wird bei der Begegnung in diesem Jahr, zu der man am Dienstag aufbricht, nicht anders sein. Doch diesmal legen die beiden Rentner die rund 1000 Kilometer lange Fahrt bequem im Reisebus zurück.

1959 – das Ende des Zweiten Weltkriegs lag nicht einmal 15 Jahre zurück. Gab es damals keine Vorbehalte oder Ablehnung von französischer Seite? Beide winken ab: „Darüber wurde nie gesprochen, der Empfang war herzlich“, erklärt der 86-Jährige. Gisela Köhler (83) ergänzt: „Dabei hätte der Präsident des Vespa-Clubs Toulon alle Gründe gehabt, feindlich zu sein: Er hatte in der Résistance gekämpft.“ Extra für die Deutschen war der Weg zu einem noblen Hotel ausgeschildert, in dem sie untergebracht waren. Dessen Name stand sozusagen für die neue, friedliche Zeit: Es hieß „Europa“.

Geschmackserlebnis „Erbswurst“

Damit sind wir wieder bei der Vespa: Eigentlich wollten die Köhlers damals vor 60 Jahren in das Herkunftsland ihres Gefährts – Italien – in den Urlaub. Doch wegen der kurz zuvor gegründeten Städtepartnerschaft hatte der Vespa-Club Toulon nachgefragt, ob es einen solchen Verein auch in Mannheim gibt. Sollte in Südfrankreich damals doch das nationale Vespa-Treffen stattfinden, deutsche Gäste waren willkommen. Die Köhlers waren Mitglied des Mannheimer Vespa-Clubs, sie sind heute Ehrenmitglieder. Zusammen mit drei weiteren Fahrern, Udo Altmann, Siegfried Hohmann und Helmut Vetter, machten sie sich auf die beschwerliche Reise. Ab Offenburg waren sie auf Landstraße unterwegs, die Ernährung war karg, blicken Gisela und Willi Köhler zurück – Ältere werden sich noch an das Geschmackserlebnis „Erbswurst“ erinnern. Aus dem wurstförmigen festen Konzentrat konnte Erbsensuppe gekocht werden.

Doch am Ziel, erzählt Gisela Köhler lächelnd, war ihr Mann zuerst von der berühmten französischen Küche enttäuscht: Es gab zwei Scheiben Brot und zwei Scheiben Salami. Da meinte er: „Bei dem Essen muss ich verhungern!“ Doch das, so stellte sich heraus, war nur der erste von fünf Gängen – Willi Köhler wurde satt. In Frankreich genossen die beiden damals in deutschen Haushalten eher unbekannte Leckereien wie Garnelen und Avocadso. Und die französische Gastfreundschaft: Empfang der Stadt, Lampioncorso mit mehr als 100 Motorrollern und anschließendem Ball, vierstündiges Bankett, Hafenrundfahrt, Besuch eines Privatclubs und einer Insel.

Roller gegen Fiat getauscht

Die beiden Mannheimer lernten Frankreich kennen und lieben. Sie kamen zu vielen weiteren Treffen im Rahmen der Städtepartnerschaft und waren auch Gastgeber für Franzosen, als 20 Mitglieder des Clubs aus Toulon im Jahr 1962 nach Mannheim knatterten. Das Ehepaar hatte schließlich 30 Jahre lang einen Wohnwagen in einem 300 Kilometer von Toulon entfernten Ort stehen und lebte dort sechs Monate im Jahr. Keine Frage: Die Partnerstadt wurde oft besucht. Musste beim ersten Treffen noch eine mit einem Franzosen verheiratete Deutsche übersetzen, erlernte Gisela Köhler später auch selbst die Landessprache.

Für das Engagement des Ehepaares gab es schließlich die Ehrenmedaille der Stadt. Außerdem hatten sie Ehrennadeln des Vespa-Clubs Toulon, Mannheim und Deutschland erhalten. Das, obwohl Gisela und Willi Köhler ihr Zweirad bereits 1961 verkauften – Grund war die Geburt ihrer Tochter. Beim Fahrzeug blieben sie jedoch Italien treu, es wurde ein Fiat 500. Treu sind die beiden übrigens auch dem Vespa-Club bis heute, Willi Köhler war viele Jahre Kassenwart. Mit dem Motorroller verbinden sie viele weitere schöne Erinnerungen – beispielsweise die Fahrt 1956 zur Verlobung nach Venedig.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.09.2019