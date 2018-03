Auf die Ärzte folgt der Umbau

Anzeige

Auf die vielen Ärzte folgen Aktionäre - als letztes Großevent steht am 4. Mai schließlich die Hauptversammlung der BASF mit meist um die 6000 Teilnehmern im Kalender. Dann kann das Team des Kongresszentrums aber nicht etwa durchatmen: Gleich danach rücken die Bauarbeiter an, zu den ersten größeren Arbeiten seit der Inbetriebnahme der Erweiterung 2007.

Grund sind neue Brandschutzvorschriften, an die der vordere, historische Jugendstilbau angepasst werden muss. Bislang liefen die Arbeiten so, dass es kaum jemand mitbekommen hat - nämlich im Untergeschoss. Der Umbau des alten Rosengartenkellers zum Jazzclub „Ella & Louis“, der im September öffnet, wurde letztlich dadurch initiiert, dass man dort ohnehin Wände, Decken und Technik erneuern musste.

Ab Mai werden die Bauarbeiten den Besuchern aber nicht mehr verborgen bleiben. Mit großen Plastikplanen ist dann zunächst der - vom Eingang aus gesehen - rechte Teil des Foyers abgetrennt, im kommenden Jahr folgt der linke Teil.

„Wir haben ein Konzept erarbeitet, dass es die Kunden nicht als störend empfinden und sich die Lärmbelästigung in Grenzen hält“, so Fiedler. „Wir müssen weiter Ausstellungsflächen, Garderoben für das Publikum und Foyers erhalten - daher gehen wir schrittweise vor“, ergänzt m:con-Geschäftsführer Johann W. Wagner: „Wir bauen jeweils nur Mai bis September.“

In diesem und im nächsten Jahr geht es um das vordere Foyer und die beiden Treppenabgänge ins Untergeschoss, 2020 folgt das Mittelfoyer, 2021 das Dach des Mittelfoyers. Überall müssen alte Decken heruntergerissen, Sprinkleranlagen installiert, offene Treppenabgänge eingehaust sowie Wände mit flammenhemmendem Putz versehen werden. „Es geht darum, dass sich Feuer und Rauch nicht ausbreiten können“, erklärt Wagner die Arbeiten.

Sie könnten aber auch den Weg bereiten für die letzte mögliche Erweiterung des Kongresszentrums, die schon seit einigen Jahren in den Schubladen liegt. Im Zuge der Sanierung des Mittelfoyers zwischen Musen- und Mozartsaal könnte man darauf - in den freien Luftraum zwischen Altbau und Neubau, wo er niemanden stört - noch einen Saal setzen, der bis zu 600 Personen fasst.

„Der Bedarf ist da, die Kongresse wachsen“, erklärt Fiedler. Beim Kardiologenkongress etwa wird auf die Mozartsaal-Bühne ein eigener Konferenzraum gebaut, vor dem Jugendstilbau steht wieder ein riesiges Zelt. „Der Aufsichtsrat hat uns ermöglicht, dass wir zumindest bei den ohnehin laufenden Bauarbeiten die statischen Voraussetzungen für eine Aufstockung schaffen“, so Wagner. „Wohl noch dieses Jahr“ werde man einen konkreten Vorschlag machen, so Wagner. In keinem Fall werde die denkmalgeschützte Fassade verändert.

Wenn das Projekt komme, müsse es wohl ohnehin die m:con selbst finanzieren, also ohne Zuschüsse der Stadt - was erst dann geht, wenn die 2007er-Erweiterung abbezahlt ist. Allein für die Brandschutz-Bauarbeiten und die vorbereitenden Arbeiten fallen binnen vier Jahren neun Millionen Euro an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018