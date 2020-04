Auf die Nachbarn ist Verlass

Schokohasen, Eier und ein schönes Essen für den Ostersonntag – vor den Feiertagen sind die Einkaufszettel vieler Familien lang und die Supermärkte voll. Statt sich dem Ansteckungsrisiko in Corona-Zeiten auszusetzen, haben sich in den vergangenen Tagen wieder viele Leser bei der „MM“-Aktion „ZusaMMenhalt“ gemeldet. Ihre Wünsche zum Fest sind bescheiden: Dosenravioli, ein wenig Gemüse und Katzenstreu.

Was passiert mit meiner Katze, falls ich ins Krankenhaus muss? Wer würde sie versorgen? Diese Fragen beschäftigen eine Leserin seit dem Ausbruch der Pandemie. „Ein bisschen Angst habe ich schon, ich habe ja die Verantwortung für meine Katze. Es geht mir nicht um mich“, erklärt die Mannheimerin. Eine chronische Bronchitis macht die 80-Jährige zusätzlich zur Risikopatientin, „mit einer Maske könnte ich gar nicht atmen“. Vor der Krise ist sie immer selbst einkaufen gegangen und hat die Tüten selbst nach Hause getragen. Einen kleinen Vorrat tiefgekühlter Lebensmittel hat sie noch zu Hause. „Verhungern werde ich nicht, aber ein paar Kleinigkeiten brauche ich und Katzenstreu“, berichtet sie. Sie meldet sich beim „MM“ – und bekommt wenig später den Kontakt einer Frau aus ihrer Nachbarschaft, die sie künftig bei Besorgungen entlasten wird.

Vom Schüler, der sich über das Abo seiner Eltern meldet und seine Hilfe anbietet, über junge Familien bis zur treuen Abonnentin – die Spanne der Unterstützer ist groß. „In meinem Alter kann man sich vorstellen, selbst einmal in eine solche Situation zu kommen. Deswegen helfe ich gerne“, berichtet eine 61-jährige Mannheimerin. Sie gehe zur Arbeit, sei gesund und kümmere sich um die Einkäufe – da sei es kein Problem, für jemanden miteinzukaufen. „Bei unserem ersten Telefonat hat sich die Frau, die ich unterstütze, bestimmt 25 Mal bei mir bedankt, obwohl ich noch gar nichts gemacht hatte“, erzählt sie. Das liege wohl auch daran, dass der Bus, mit dem das Ehepaar sonst zum Einkaufen gefahren ist, nicht mehr fährt – ohne Hilfe müssten sie zu Fuß gehen und alles heimtragen.

Obst, Kartoffeln, Kekse, Wasserflaschen – einige Punkte von der Einkaufsliste ihrer Stadtteilnachbarin hatte die 61-jährige Helferin schnell im Einkaufswagen, die Lieblingsbrotsorte und Klopapier des Ehepaars waren dagegen ausverkauft. „Als mein Mann und ich die Sachen vor die Tür des Ehepaars gestellt hatten, wollten sie uns 10 Euro als Dankeschön geben. Aber das haben wir nicht angenommen, für uns war es ja kein Aufwand. Aber ich glaube auch, dass es leichter ist zu helfen, als Hilfe anzunehmen“, sagt sie.

Vorratsregal wird leerer

Davon ist auch Wolfgang Schwalm aus Käfertal überzeugt. „Es macht Spaß, jemandem zu helfen, egal, ob während Corona oder einfach so. Ich kann ja momentan als Einzelner nicht so viel machen, da ich nicht in einem medizinischen Beruf arbeite. Aber ich bin überzeugt, dass es uns gesamtgesellschaftlich guttut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen“, sagt der Mannheimer. Seine erste Einkaufstour für einen Mann aus seiner Nachbarschaft hat er diese Woche gemacht – rechtzeitig vor Ostern, damit Kühlschrank und Vorratsregal voll sind. Denn der letzte Einkauf des Mannes, den er unterstützt, war am 20. März, wie er erzählt. Die Vorräte wurden knapper. Deswegen machte sich das Ehepaar Schwalm, kaum hatten sie den Einkaufszettel per E-Mail erhalten, auf den Weg in den Supermarkt.

Haltbare Lebensmittel wie Ravioli landeten genauso im Einkaufswagen wie Kohlrabi oder Tomaten. „Das reicht wieder für 14 Tage, aber wenn ich etwas brauche, kann ich Herrn Schwalm wieder anrufen“, berichtet der passionierte Wanderer. Aus Sicherheitsgründen beschränkt er sich momentan auf lange Spaziergänge am frühen Morgen, um das Risiko einer Erkrankung einzuschränken und gleichzeitig sein Immunsystem zu stärken. Bis sich die Lage entspannt hat und er wieder Wandern gehen kann, kann er sich jedenfalls darauf verlassen, dass die Schwalms da sind.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020