Auf die Pflege kommt es an

Auf diese Gelegenheit haben Gabi und Robert Happersberger schon lange gewartet. Ihr 500 Quadratmeter großer Garten hat im Laufe der Jahre durch spielende Kinder und unkontrolliertes Unkrautwachstum sehr gelitten. Aus diesem Grund möchten sie die Grünfläche erneuern – und nutzen die Rasentage im Luisenpark an diesem Wochenende, um nützliche Ratschläge für ihr Projekt zu sammeln. „Bisher haben wir nur Tipps für Profis bekommen, aber den Platz für solche großen Geräte haben wir ja bei uns nicht, deshalb brauchen wir Ratschläge für den normalen Heimgärtner“, so Gabi Happersberger.

Seit Freitag und noch bis Sonntag bietet der Luisenpark jeweils von 10 bis 17 Uhr seine Rasentage. Zusammen mit der Firma Raiffeisen und der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für den Gartenbau Heidelberg (LVG) eröffnen die Park-Macher den Besuchern dabei die Möglichkeit, hilfreiche Tipps für den perfekten Rasen zu sammeln.

Dabei stellen unter anderem Mitarbeiter der Firma Raiffeisen heute und morgen an ihrem Stand unterschiedliches Rasenpflegezubehör vor. Zudem stehen sie für Fachfragen jederzeit zur Verfügung. Genauso wie Werner Molitor vom LVG Heidelberg, der sich heute von den Besuchern ein Loch in den Bauch fragen lässt und sein ganzes Fachwissen zur Verfügung stellt. Zusätzlich erfahren Hobbygärtner an beiden Tagen, jeweils um 13 Uhr, alles über Akkumäher und Rasenroboter – die neuesten Trends bei der Rasenpflege.