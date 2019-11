Abendliche Klinikum-Besucher dürften sich am 21. November erstaunt die Augen reiben: Bei Dunkelheit soll nämlich der Haupteingang ungewöhnlich erstrahlen. Grund: Die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) beteiligt sich erstmals an der mit dem Pankreastag verknüpften Aktion „Die Welt sieht lila“. Weil der zwar seltene, aber hochaggressive Bauchspeicheldrüsenkrebs wenig im Blick der Öffentlichkeit steht, will die Aufklärungskampagne unübersehbare Zeichen setzen.

Das quer im Oberbauch liegende Organ spüren wir genauso wenig wie dessen Produktion von Verdauungsenzymen sowie Hormonen zur Blutzuckerregulierung. Tückischerweise bleibt die Bauchspeicheldrüse in unserer Körperwahrnehmung selbst dann lange unbemerkt, wenn sich bösartige, meist schnell wachsende Tumore mit Tendenz zu Metastasen bilden – was dazu führt, dass Pankreaskrebs häufig spät entdeckt wird. „Es gibt aber Warnsignale“, informiert UMM-Chefchirurg Professor Christoph Reißfelder. Auf jeden Fall sollte Gelbfärbung der Haut beziehungsweise Augen umgehend abgeklärt werden, rät der Mediziner und spricht von „schmerzlosem Ikterus“. Diese Art von Gelbsucht entsteht, wenn ein Tumor der Bauchspeicheldrüse Gallengänge verengt, so dass die in der Leber produzierte Flüssigkeit nicht richtig abfließen kann.

Vor 16 Monaten operiert

„Auf einmal war ich gelb“, erzählt Gisela Shariff. Außerdem fiel der Mittsiebzigerin auf, dass ihr Stuhl fettig und hellgelb, der Urin dunkel war. Als sich daran übers Wochenende nichts änderte, ging sie in Bensheim zum Arzt, der sie mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ans Klinikum überwies. „Erfreulicherweise ergab die Computertomographie keinen Hinweis, dass der Tumor bereits gestreut hatte“, kommentiert Reißfelder. Die operative Entfernung liegt inzwischen 16 Monate zurück. Seit Februar hat Gisela Shariff außerdem die Standard-Nachsorgebehandlung hinter sich: ambulant verabreichte Injektionen mit Zellgiften, um eventuell versprengte Krebszellen auszumerzen. „Natürlich ist die Chemo anstrengend gewesen – aber ich war trotzdem spazieren.“ Und wie fühlt sie sich heute? „Wandern geht wieder. Ich bin etwas langsamer, aber nach wie vor unternehmungslustig.“ Dass sie zu jenen Patienten gehört, deren Pankreaskrebs im frühen Stadium entdeckt wurde, empfindet die 78-Jährige als „Lebensglück“.

Komplexer Eingriff

Sie weiß sehr wohl, dass dies nicht selbstverständlich ist. Derzeit lässt sich nur bei etwa einem von fünf Betroffenen ein solcher Tumor mit der Chance auf Heilung entfernen. Ob Pankreaskrebs mit Skalpell bekämpft werden kann, hängt auch von der Kompetenz chirurgischer Teams ab. Nicht jede Klinik ist auf komplexe Operationen spezialisiert, die bis zu zwölf Stunden dauern. In zertifizierten Kompetenzzentren, wie jenem der UMM, beschreiten Chirurgen auch neue Wege: Reißfelder berichtet vom Tumor eines Patienten, der noch nicht gestreut hatte, aber um eine Arterie gewachsen war. Eine vorgeschaltete Chemotherapie zerstörte hinderliche Gefäße und machte eine OP möglich. Unerlässlich seien bei medikamentöser Vorbehandlung, betont Reißfelder, Kooperationen über Fachdisziplinen hinweg – insbesondere gelte es die Expertise von Gastroenterologen einzuholen.

Der Welt-Pankreastag will ganzheitlich informieren. Schließlich hat sich nicht nur bei OP-Strategien einiges getan – auch bei der Patientenbegleitung. Reißfelder: „Wer fit ist, wird schneller gesund.“ Deshalb sollten Patienten die Wochen zwischen der Operation und der Chemo-Therapie nutzen, um etwas für Körper und Geist zu tun. „Dazu geben wir neuerdings eine App mit nach Hause.“ Die Smartphone-Anwendung stellt gezielte Aufgaben rund um Bewegung, Ernährung und Entspannung. „Sich nur nicht hängen lassen“, rät Gisela Shariff.

