Eine 48-Jährige, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte, ist am Sonntag in Mannheim auf Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und auf Polizisten losgegangen. Laut Polizei war die Frau bei einer Veranstaltung auf dem Neuen Messplatz gegen 15.30 Uhr in der Warteschlange eines Karussells dem Sicherheitsdienst aufgefallen, da sowohl sie als auch ihr Mann und ihre beiden Kinder keine Maske trugen. Darauf angesprochen, zeigte sich die 48-Jährige uneinsichtig und wollte auch nach Aufforderung das Gelände nicht verlassen. Als deshalb die Mitarbeiter sie zum Ausgang begleiteten, schlug und trat sie nach diesen und verletzte sie leicht. Bei der Kontrolle durch eine Polizeistreife versuchte die 48-Jährige, sich aus den Haltegriffen zu befreien und einen Beamten zu schlagen. Die Frau wurde zum Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung sowie wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. pol/kako

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020