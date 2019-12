Auf sie kann die „MM“-Aktion bauen

Die kleinen Männchen tragen auf ihren Helmen alle ein winziges gelb-grünes „D&S“-Emblem – aber sie bauen an einer sehr großen Zahl: 20 000 Euro spendete Diringer & Scheidel an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“, und dazu gab es symbolisch ein schön gestaltetes Baustellen-Szenario mit Radlader, Bauarbeitern und den passenden Ziffern.

„Unsere Spende hat ja schon lange Tradition, aber wir wollten uns halt mal etwas anderes einfallen lassen“, sagte Heinz Scheidel, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Diringer & Scheidel-Unternehmensgruppe. Mit Karlheinz Heffner (Geschäftsleitung Technik), Achim Ihrig (Geschäftsleitung Dienstleistungen) und Tobias Volckmann (Geschäftsleitung Finanzen) übergab er die Spende an Florian Kranefuß, den ersten Vorsitzenden des „MM“-Hilfsvereins, der sich herzlich bedankte. „Solch eine große Spende ist keineswegs selbstverständlich, aber Sie sind einer der Großspender, auf die wir uns immer verlassen können“, dankte Kranefuß. Gerade die Unterstützung erfolgreicher Mannheimer Familienunternehmen stelle eine wichtige Basis der „MM“-Aktion dar. „Sie hilft uns, vielen Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, erklärte Kranefuß.

„Unser Firmensitz ist hier, also wollen wir auch hier helfen“, sagte Heinz Scheidel. Er führt das auf 1921 zurückgehende, heute insgesamt 3600 Beschäftigte zählende Unternehmen mit drei weiteren Vertretern der Eigentümerfamilien.

Aktiv im Glücksteinquartier

Zwar spende die Firma an zahlreiche weitere Institutionen, den größten Anteil erhalte aber immer „Wir wollen helfen“. An der „MM“-Aktion beeindrucke ihn immer, dass alle Verwaltungskoten der Verlag trage und das Geld „nicht mit der Gießkanne, sondern nur nach genauer Prüfung verteilt wird“, so Heinz Scheidel: „Ihr macht das schon richtig“, sagte er auf der Baustelle im Glückstein-Quartier.

Seit 2009 realisiert Diringer & Scheidel hier Projekte im Gesamtvolumen von 480 Millionen Euro. Das begann auf dem ehemaligen Gießereigelände von John Deere mit LanzCarré mit Wohnungen, Handel, Hotel und Pflegeeinrichtung, damals die Initialzündung für die lange ruhende städtebauliche Weiterentwicklung des Glückstein-Quartiers. Weiter ging es mit dem Glückstein-Carré (Wohnen und Büros) sowie den Stadthäusern „Glückstein V“ mit Miet- und Eigentumswohnungen.

Derzeit entsteht „Quartier 4“ für die SV Sparkassenversicherung als Bürogebäude und ein Wohnhaus, was bis Sommer 2020 fertig sein soll. Es folgt „LIV Mannheim“ (Fertigstellung Sommer 2021) mit Büros, Wohnungen und kleiner Gastronomiefläche. In Vorbereitung ist derzeit „Loksite“, wo es ab dem zweiten Quartal 2020 losgehen und das größtes Bürogebäude im Glückstein-Quartier entstehen soll.

