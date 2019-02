Auf Spinelli rollen Bagger und Laster an

Mannheim.Am kommenden Montag geht’s ernsthaft zur Sache: Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), Michael Scharff von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und Bundesgartenschau-Geschäftsführer Michael Schnellbach geben den Startschuss für Bundesgartenschau 2023 und neuen Grünzug. Ab sofort rollen Bagger und Lkw an, denn auf dem knapp 80 Hektar großen Spinelli-Gelände beginnen die Bauarbeiten (wir berichteten). Zunächst, so hat die Stadtverwaltung angekündigt, werden im westlichen Teil des ehemaligen Militärareals Gleise herausgerissen, Gebäude abgebrochen und belastete Böden ausgebaggert.

Die Planer gehen von etwa 200 000 Kubikmetern kontaminierten Aushubs oder Bauschutts aus – rund 60 Lastwagen voll pro Arbeitstag. Dieser Baustellenverkehr soll komplett über eine neue Ein- und Ausfahrt am Gleisanschluss Rüdesheimer Straße ablaufen. Die Lkw dürfen von dort nur direkt über den Aubuckel zu- und abfahren. Zudem müssen alle Fahrzeuge wegen der möglichen Bodenbelastung beim Verlassen des Areals eine Reifenwaschanlage passieren. Mitarbeiter der Baufirmen erreichen das Gelände über die alte Zufahrt an der Völklinger Straße – dort dürfen dann keine Lastwagen fahren.

Enger Zeitplan bis Jahresende

Bis Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, dann will die BImA ihren Anteil des künftigen Gartenschauareals auch offiziell an die Stadt übergeben. Etwa die Hälfte des Geländes gehören bereits der Stadt, einige Parzellen sind in Privatbesitz – den die Stadt ebenfalls aufkauft. Die rund 400 Flüchtlinge, die in den Gebäuden südlich der U-Halle untergebracht sind, sollen bis Jahresende aus Spinelli ausgezogen sein. Der Abriss der Hallen und die Bodensanierung im Ostteil sollen dann im Winter 2019/20 beginnen.

Mehrere bedrohte Tierarten

Wegen der Baustellenlogistik und dem engen Zeitplan, aber vor allem wegen der naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen gilt die Bodensanierung auf dem Spinelli-Gelände im Rathaus als „superkompliziertes Projekt“, wie Konversionsbeauftragter Klaus-Jürgen Ammer erklärt hatte. Stadt und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Grundstückseigentümer haben deswegen über mögliche Eingriffe ins Naturschutzrecht mit dem zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlossen.

Denn auf dem Militärgelände, über das die US-Armee vor noch nicht allzulanger Zeit Fahrzeuge und Panzer für den Einsatz am Persischen Golf vorbereitete, sollen sich „knapp zehn“ bedrohte Tier- und Insektenarten befinden, die für die Dauer der Abbrucharbeiten teils umgesiedelt und teils besonders geschützt werden. Die Arten haben sich – wie häufig auf brachliegendem Kasernengelände – seit dem Truppenabzug auf Spinelli ausgebreitet. Unter anderem sind die Vogelarten Haubenlerche, Neuntöter, Gelbspötter und Dorngrasmücke sowie Mauereidechsen und Wildbienen betroffen.

