Auf Tour mit „Bundestag open air“

Der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) geht mit einer Neuauflage seiner sommerlichen Veranstaltungsreihe „Bundestag open air“ auf die Plätze und in die Parks der Stadt: Seit Donnerstag ist Löbel an zehn Tagen in den Stadtteilen mit seinem Format „Bundestag open air“ unterwegs. Zunächst berichtet er über seine Arbeit im Parlament, danach sollen die Bürger in einer offenen Aussprache zu Wort kommen: „Eine lebendige Debatte ist ausdrücklich erwünscht“, sagt Löbel. „Ich will die Marktplätze und Parks unserer Stadt für einen Abend zu Kommunikationsorten machen und hoffentlich viele Anregungen für meine politische Arbeit in Berlin mitnehmen“, so Löbel.

Bestuhlung mit Abstand

Am Freitag, 31. Juli, ist Löbel auf dem Marktplatz in Neckarau. Weitere Termine sind am Montag, 3. August, in Käfertal (Stempelpark), am Dienstag, 4. August, in Seckenheim (Kapellenplatz) sowie am Mittwoch, 5. August, in Wallstadt (Marktplatz). Ende August und Anfang September folgen Termine in Friedrichsfeld, Neuostheim, Lindenhof, der Oststadt und in Feudenheim. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, die Dauer auf maximal zwei Stunden angesetzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus wird Desinfektionsmittel bereitgestellt und beim Kommen und Gehen um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gebeten. Bestuhlt wird mit 1,5 Metern Abstand. red

