Auf Tuchfühlung mit Besuchern

Durch eine goldene Tür kommen die Sängerinnen und Sänger herein und stellen sich vor den Altar. Im Hintergrund reflektiert das farbenfrohe Spiel der Scheinwerfer am steinernen Gemäuer. „Das ist das vierte Gospelkonzert in der Vorweihnachtszeit, das wir veranstalten. Gospel passt zur Zeit der Besinnung, vor allem an diesem tollen Ort“, sagt Organisator und „MM“-Kulturredakteur Georg Spindler während seiner Anmoderation.

In der evangelischen Christuskirche im Stadtteil Oststadt treten im Rahmen der Reihe „Jazz im Quadrat“ die Black Harmony Gospel Singers aus Frankreich auf, um das bestens gefüllte Gotteshaus mit Liedern wie „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey etwa 105 Minuten lang zu beseelen.

Durch die mitreißend interpretieren Lieder hebt das sechsköpfige Ensemble unter Leitung von Chorleiter Jérémie Viraye, das seit 1994 existiert, die Besucher aus den Bänken. Denn das Aufstehen und Mittanzen ist während der bunt beleuchteten Show ausdrücklich erlaubt. Klatschend und schunkelnd bewegt sich der Chor mit westindischen und afrikanischen Wurzeln, was auf das Publikum ansteckend wirkt. Dabei setzen sich die Black Harmony Gospel Singers aus fünf kräftigen Gesangsstimmen zusammen, die im Rund des Gotteshauses widerhallen.

„Verstehen Sie Französisch? Ich spreche kein Deutsch. Darum auf Englisch“, erläutert Chorleiter Jérémie Viraye, wobei der Dirigent den vielen Zuhörern das Wesen der Liedart „Negro Spiritual“ vermittelt.

In Europa auf Tournee

Hinter dem Keyboard sitzt Haja Jean-Marc Andriamanohy, der von Klangfarbe zu Klangfarbe auf seinem Synthesizer wechselt, stets zu den einzelnen Liedern passend. In dieser Konstellation stimmt das Ensemble etliche Stücke an wie „Hallelujah & At The Table“, „Hold On“, „His Eye Is On The Sparrow“ und „Joshua Fit The Battle of Jericho“. Es war der Kinofilm „Sister Act“ mit Schauspielerin Whoopi Goldberg im Jahre 1992 , der das Musikgenre Gospel weltweit populär machte. „Wir sind hauptsächlich in Europa auf Tournee, wo wir gebucht werden“, schildert die Sängerin Sarah Koper, die in der der französischen Stadt Tours geboren ist.

Später steigt Dirigent Jérémie Viraye hinunter zum Publikum und wandert singend die Sitzreihen ab, um mit den Besuchern auf Tuchfühlung zu gehen. „Wir singen jetzt ein Weihnachtslied“, kündigt Dirigent Viraye den Klassiker „White Christmas“ an. Mit samtweichen Stimmen versetzt der überwiegend dunkelhäutige Gospel-Chor die Besucher in einen schwelgerischen Gemütszustand.

Lediglich Sängerin Sarah Koper sticht mit ihren blonden Harren optisch heraus und philosophiert über das Weiterleben frei von Schmerzen nach dem Tod im Jenseits. Aus voller Kehle erhebt Koper ihre voluminöse Stimme hoch zur Kirchendecke, im Stile eines Popstars wie Whitney Houston, wovon kein Besucher unberührt bleibt.

„Dieser Song ist einfach, die ganze Welt kennt ihn“, erklärt Dirigent Jérémie Viraye in Bezug auf die Nummer „When The Saints Go Marching In“. Als der Funke zwischen Ensemble und Besuchern überspringt, hüpft der Dirigent vor Freude in die Luft.

Darüber hinaus singt der Chor noch Stücke wie „Don’t Cry“, „Ave Maria“, „Goin’ Up Yonder“, „Oh Happy Day“ und „Have Yourself A Merry Christmas“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019