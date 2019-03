Auf Urteil soll Reflexion folgen

Der aktuelle Fall am Amtsgericht wirft die Frage auf, ob das Jugendamt die Misshandlungen an dem Dreijährigen hätte bemerken müssen. Tatsächlich sei zwei Tage vor der Krankenhauseinlieferung des Jungen von einer Fachkraft festegestellt worden, dass die Pflegeeltern Unterstützung für die Betreuung des Jungen benötigen. Dies sei noch am selben Tag mit der Familie besprochen worden, erklärte gestern eine Sprecherin des Fachbereichs Bildung, Jugend, Gesundheit auf Anfrage dieser Zeitung. Offensichtliche Verletzungen seien bei dem Jungen allerdings nicht ersichtlich gewesen.

„Wenn Pflegeeltern ihre Grenzen in der Versorgung eines Kindes nicht erkennen und gegenüber dem Jugendamt nicht benennen oder sogar verheimlichen oder plausible, nachvollziehbare Erklärungen wie etwa eine Mageninfektion für einen Gewichtsverlust liefern, ist es äußerst schwierig – insbesondere für Nicht-Mediziner – eine kindeswohlgefährdende Situation zu erkennen“, heißt es in einer allgemein gehaltenen Erklärung. Das sei speziell dann der Fall, wenn Kontaktpersonen wie Erzieher oder Kinderärzte keine Hinweise melden würden.

Man wolle nun den Fall zum Anlass nehmen, „alle diesbezüglichen Prozesse nochmals kritisch zu reflektieren“, erklärte die Stadtsprecherin. Richterin Schrage sagte in der Urteilsbegründung, dass die Angeklagte vorbestraft sei, allerdings nicht einschlägig. Davon sei beim Jugendamt nichts bekannt gewesen, heißt es bei der Stadt. In dem vorliegenden Führungszeugnis gebe es keine Einträge. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019