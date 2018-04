Anzeige

Etwas zu kalt, wolkenreich und ein bisschen zu viel Regen – das ist die trübe Bilanz des Deutschen Wetterdienstes für den März in Mannheim. Die durchschnittliche Temperatur im Monat, in dem Frühlingsanfang war – offiziell zumindest – betrug 5,2 Grad. Somit war der Monat im Vergleich zu den Vorjahren um 0,7 Grad zu kalt, teilt Andreas Pfaffenzeller vom Wetterdienst mit. Sehr viel wärmer zeigte sich der März im vergangenen Jahr: Mit einem Mittelwert von 9,4 Grad markierte er den wärmsten März seit knapp 60 Jahren. Dagegen bibberten die Kurpfälzer vor knapp 60 Jahren bei nur 2,1 Grad im Durchschnitt – der kälteste März überhaupt.

Besonders am 1. des Monats mussten die Mannheimer bei –6,4 Grad frieren – dies war der kälteste Tag im ganzen Monat. „Mit einer Monatssumme von 46,8 Millimetern war der März geringfügig zu nass“, so Wettermann Pfaffenzeller. Damit ist der Monat aber noch weit entfernt vom niederschlagsreichsten März im Jahr 1988, als 130,7 Liter pro Quadratmeter auf den Mannheimer Boden niederprasselten. Dieses Jahr regnete es an 21 Märztagen, das sind sieben Tage mehr als im Durchschnitt. Am meisten Regen fiel am 13. des Monats mit 6,1 Liter pro Quadratmeter.

Die Daten Das Wetter des Monats wird im Vergleich zu langjährigen Mittelwerten betrachtet, die im Zeitraum zwischen 1961 und 1990 erhoben wurden. Die monatlichen Wetterdaten für Mannheim übermittelt inzwischen Andreas Pfaffenzeller, der beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart sitzt. Vor ihm war Christian Kronfeldner für die Quadratestadt zuständig. Die Niederschlagshöhe wird in Millimetern (mm) angegeben, das entspricht Litern pro Quadratmeter. Das Wetter für den aktuellen Tag für Mannheim gibt es auch unter morgenweb.de/wetter ham

An insgesamt 15 Tagen ließ sich Frost in Mannheim nieder, das sind sechs Tage mehr als durchschnittlich im März. Eine Schneedecke verzeichnete der Wetterdienst an zwei Tagen. Der meiste Schnee wurde mit zwei Zentimetern am 18. März gemessen. Am 25. März konnten sich die Mannheimer endlich über frühlingshafte Temperaturen freuen – der wärmste Tag des Monats brachte 15,1 Grad.