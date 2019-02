Aufdringliche„Bettlerin“

Eine Frau soll im Bahnhof auf aggressive und aufdringliche Weise gebettelt haben. Wie die Polizei gestern mitteilte, konnten die Beamten im Hauptbahnhof am Dienstag gegen 14 Uhr die Frau anhand der Beschreibung und ihres Verhaltens schnell ausfindig machen, nachdem ein Reisender sich belästigt fühlte. Die 35-Jährige wurde in einem Café im Bahnhof gefasst. Die Überprüfung ergab, dass die Frau als Trick- und Taschendiebin bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist. In Absprache mit der Deutschen Bahn wurde ihr ein Hausverbot für die Bahnhöfe Mannheim und Heidelberg erteilt.

Bei fremden Personen aufpassen

Die Bundespolizei weist darauf hin, in engem Gedränge wie dem Einstieg in den Zug besonders auf Taschen und Wertgegenstände zu achten. Man solle immer ein besonderes Augenmerk auf seine Wertgegenstände haben, wenn fremde Personen sehr nahekommen. Das Eindringen in persönliche Distanzzonen sei in vielen Fällen der erste Schritt zum Taschendiebstahl. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019