Aufenthalt auf Altem Messplatzes untersagt

Mannheim.Wegen der Erfahrungen der vergangenen Tage und dem bevorstehenden schönen Wetter hat die Stadt Mannheim nach eigenen Angaben auf Wunsch der Polizei das Aufenthaltsverbot um den Alten Messplatz erweitert. Dort sei in den vergangenen Tagen viel los gewesen: Skateboardfahrer, Fußballspieler und einige, die die Sonne genossen haben. Dabei hätten sich die Menschen häufig nicht an die Beschränkungen der Corona-Verordnung gehalten. Das Aufenthaltsverbot galt bislang schon für ausgewählte Plätze in der Stadt: Friedrichsplatzanlage, Tiefparterre und Paradeplatz.

Bußgeldhöhen stehen fest

Zudem sind nach Angaben der Stadt inzwischen die Bußgeldhöhen festgelegt, mit denen Verstöße gegen die Corona-Verordnung ab sofort geahndet werden. Hier ein Blick in die Mitteilung der Stadt:

Im Freien:

Bei Personen, die sich einsichtig zeigen, erfolgt ein Hinweis durch die Beamten des Ordnungsdienstes bzw. der Polizei. Es werden die Personalien aufgenommen.

Bei fehlender Einsicht oder Wiederholung eines Verstoßes wird ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro verhängt.

In geschlossenen Räumen:

Bei einer Veranstaltung von mehr als fünf Personen außerhalb des Familienkreises in privaten Räumen muss der Gastgeber ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen. Für jeden Gast liegt das Bußgeld bei 250 Euro .

Gaststätten und Begegnungsstätten:

Gaststätten und Begegnungsstätten wie beispielsweise Bars oder Clubs sind auf Basis der Rechtsverordnung des Landes per se geschlossen zu halten. Wer trotzdem öffnet, handelt vorsätzlich – unabhängig davon, wie viele Gäste sich in den Räumlichkeiten aufhalten. Deshalb wird in diesen Fällen für Gastwirte in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt, jeder Gast hat 500 Euro zu zahlen.

Im Wiederholungsfall oder bei besonders schweren Fällen können die Strafen auf bis zu 25.000 Euro erhöht werden, auch Haftstrafen sind möglich.

Trotz schönen Wetters: kein Eis

Die Stadt erinnert außerdem daran, dass Cafés und Eisdielen in Baden-Württemberg bis mindestens zum 19. April kein Eis, Kuchen oder sonstige Genussmittel verkaufen dürfen. "Das bedeutet, dass auch ein Straßenverkauf an der Theke und die Mitnahme ,to go' verboten ist", heißt es weiter. Privatleute dürften dort auch kein vorbestelltes Eis abholen. Lediglich die Belieferung von Kunden zu Hause sei gestattet.

Altrheinfähre Sandhofen

Die Altrheinfähre in Sandhofen wird den bisher vorgesehen Fährbetrieb ab April 2020 nicht wie gewohnt aufnehmen können.